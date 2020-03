Santa Sede, nasce la Direzione Generale del Personale

Continua la riforma: su proposta del Consiglio dei cardinali e del Consiglio dell’Economia, il Papa ha istituito presso la Prima sezione della Segreteria di Stato una “cabina di regia” per il coordinamento delle risorse umane

Papa Francesco, su proposta del Consiglio dei cardinali e del Consiglio per l’Economia, ha istituito la “Direzione Generale del Personale” che avrà competenza in materia di personale non solo sui Dicasteri ed Enti propri della Santa Sede, ma anche su Istituti (come lo IOR), Fabbriche, Capitoli, Amministrazioni, Organismi e Fondazioni che attualmente non sono sottoposti a verifica centrale. Lo ha annunciato oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

La nuova Direzione non nasce dal nulla, ma trasforma l’attuale Ufficio del Personale della Segreteria di Stato in un organismo con poteri più estesi, mantenendolo sotto la guida del Sostituto per gli Affari generali, al quale spetta ora di designare il direttore. La decisione, che arriva dopo un lungo percorso di riflessione e studio, rappresenta un ulteriore passo della riforma che Papa Francesco sta conducendo insieme al Consiglio dei cardinali. La nuova “cabina di regia” per il coordinamento delle risorse umane manterrà stretti collegamenti con la Segreteria per l’Economia, con l’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, con il Fondo pensioni, con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e con la Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA).

La nuova Direzione “sarà munita di potere strategico, ispettivo e operativo e avrà funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza; essa sarà, inoltre, attrezzata in modo da poter rispondere, in tempi utili, alle varie richieste che sarà chiamata ad espletare”. Dovrà dunque essere in grado di dare una visione d’insieme chiara e organica su tutto il personale impiegato nell’ambito della Santa Sede e degli organismi ad essa in qualche modo collegati. La decisione del Papa è di grande rilevanza nell’ottica di una gestione più efficace del personale.