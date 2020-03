La Direzione Generale del Personale è allo studio del Papa

In una nota la Sala Stampa della Santa Sede precisa che la proposta di creare la Direzione generale del Personale è al vaglio del Pontefice, il quale potrebbe, se lo riterrà opportuno, istituirla "con un apposito Motu Proprio"

In un comunicato, la Sala stampa vaticana afferma che "in riferimento all’annuncio dato ieri, circa l’istituzione della Direzione Generale del Personale, si precisa che allo stato attuale si tratta di una proposta avanzata al Santo Padre dal Cardinale Reinhard Marx, Presidente del Consiglio per l’Economia, e dal Cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Presidente del Consiglio dei Cardinali, perché istituisca tale struttura". Il Santo Padre, conclude la nota ufficiel, "studierà la proposta e, se lo riterrà opportuno, a tempo debito istituirà la struttura nelle modalità da lui decise con un apposito Motu Proprio".