Il Papa all'Angelus: Cristo è la sorgente da cui attingere la salvezza

Il primo pensiero di Papa Francesco va alla Chiesa della Lombardia, zona particolarmente colpita dal Coronavirus. Poi, nel commento al brano evangelico proposto oggi dalle Letture, il Pontefice ricorda la promessa di Gesù alla Samaritana: Lui è la fonte da cui scaturisce lo Spirito Santo che rimette i peccati e rigenera a vita nuova. L'Angelus è stato trasmesso in diretta streaming a causa della pandemia

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Il Pontefice parla dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in diretta streaming a causa dell'emergenza Coronavirus, la stessa modalità di trasmissione usata per l'udienza generale così come avverrà per i riti della Settimana Santa. Prima di pronunciare la catechesi, Francesco rivolge il pensiero alla chiesa della Lombardia, regione particolarmente colpita dal virus. Ricorda un'immagine, quella dell'arcivescovo Delpini sul tetto del Duomo a pregare la Beata Vergine Maria perchè interceda.

Conoscere il dono di Dio

L'acqua come elemento che sostiene la vita e come mistero. Su questo doppio significato scorre la catechesi di Papa Francesco dedicata al brano evangelico di oggi, terza domenica di Quaresima. Giovanni, al capitolo 4, riporta infatti l'incontro di Gesù al pozzo con la Samaritana. Cristo, stanco e assetato, chiede da bere ad una donna che appartiene ad una comunità disprezzata dai Giudei "rompendo - afferma il Pontefice - ogni barriera":

Arriva una donna a prendere acqua e lui le chiede: «Dammi da bere» (v. 7). Così, rompendo ogni barriera, comincia un dialogo in cui svela a quella donna il 'mistero dell’acqua viva', cioè dello Spirito Santo, dono di Dio. Infatti, alla reazione di sorpresa della donna, Gesù risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva» (v. 10).

“Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle “cose” di questo mondo, ma in Colui che ci ha amati e sempre ci ama: Gesù nostro Salvatore (Papa Francesco)”

Dio, fonte dell'acqua viva

Nella tradizione biblica, spiega il Papa, Dio è la fonte dell’acqua viva e allontanarsi da Lui comporta la peggiore siccità. È quanto accade al popolo di Israele guidato nel deserto da Mosè:

Nel lungo cammino verso la libertà, esso, arso dalla sete, protesta contro Mosè e contro Dio perché non c’è acqua. Allora, per volere di Dio, Mosè fa scaturire l’acqua da una roccia, come segno della provvidenza di Dio che accompagna il suo popolo e gli dà vita.

La roccia simbolo di Cristo

In quella roccia da cui zampilla l'acqua, San Paolo vede Cristo, "sorgente da cui scaturisce lo Spirito Santo":

L’apostolo Paolo interpreta quella roccia come simbolo di Cristo, anzi, come misteriosa figura della sua presenza in mezzo al popolo di Dio in cammino (cfr 1Cor 10,4). Cristo infatti è il Tempio dal quale, secondo la visione dei profeti, sgorga lo Spirito Santo, che purifica e dà vita. Chi ha sete di salvezza può attingere gratuitamente da Gesù, e lo Spirito diventerà in lui o in lei una sorgente di vita piena ed eterna. La promessa dell’acqua viva che Gesù ha fatto alla Samaritana è divenuta realtà nella sua Pasqua: dal suo costato trafitto sono usciti «sangue ed acqua» (Gv 19,34). Cristo, Agnello immolato e risorto, è la sorgente da cui scaturisce lo Spirito Santo, che rimette i peccati e rigenera a vita nuova.

Dal dono della Pasqua alla testimonianza

All'incontro con Cristo, non può seguire il silenzio. Francesco parla del bisogno di raccontarlo agli altri proprio come accadde alla Samaritana:

Impossibile tacere dopo l'incontro con Cristo perche, prosegue ancora Papa Francesco, come la Samaritana, chiunque incontra personalmente Gesù vivo sente il bisogno di raccontarlo agli altri, così che tutti arrivino a confessare che Gesù «è veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42), come dissero poi i compaesani di quella donna. Anche noi, generati a vita nuova mediante il Battesimo, siamo chiamati a testimoniare la vita e la speranza che sono in noi. Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle “cose” di questo mondo, che alla fine producono siccità ma in Colui che ci ha amati e sempre ci ama: Gesù nostro Salvatore, nell'acqua viva che Lui ci offre.