In udienza dal Papa il Premier della Croazia Andrej Plenković

Al centro dei colloqui in Segreteria di Stato: i principali impegni del semestre di Presidenza croata del Consiglio dell'Unione Europea e diverse tematiche di carattere internazionale e regionale, tra le quali la situazione del popolo croato in Bosnia ed Erzegovina, le migrazioni e la pace e la sicurezza

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano Andrej Plenković, Presidente del Governo della Repubblica di Croazia, il quale successivamente ha incontrato il Segretario di Satato il cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, si è espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti e l'intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati sui principali impegni del semestre di Presidenza croata del Consiglio dell'Unione Europea, con particolare riferimento alle sfide che riguardano il futuro dell'Europa.

Infine, si è parlato di diverse tematiche di carattere internazionale e regionale, tra le quali la situazione del popolo croato in Bosnia ed Erzegovina, le migrazioni e la pace e la sicurezza.