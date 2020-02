Il Papa: sono i santi che ci insegnano a conoscere Dio

Parte su Tv2000 il nuovo programma dedicato alla preghiera del Credo con l’intervista a Francesco

VATICAN NEWS

Terzo appuntamento su Tv2000 di Papa Francesco che conclude la trilogia sulla preghiera con il Credo. Da lunedì 17 febbraio su Tv2000 va in onda “Io credo”, lunga intervista del Pontefice con don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.

Otto puntate in prima serata, per la regia di Andrea Salvadore. L’idea è quella di tornare alla radice delle antichissime parole della preghiera che racchiude l’essenziale della fede cristiana, attualizzandole attraverso incontri e commenti con testimoni del nostro tempo.

“Alle volte ci vengono teorie – afferma il Papa nell’intervista – che ci fanno presentare un Dio astratto, un Dio ideologico, un’idea… perfetto… e che ti provano l’esistenza di Dio come fosse una matematica”. I santi, invece, aggiunge Francesco, “sono uomini e donne che hanno capito che cosa è creder in un Dio che è Padre” e non in un dio con la bacchetta magica.

Come già avvenuto con le passate edizioni del programma, la lunga intervista sarà trasformata in un libro la cui uscita è prevista agli inizi di marzo.