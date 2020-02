Il Papa: riflettere sulla missione della Chiesa in Africa per un annuncio efficace

Con un messaggio di incoraggiamento Francesco apre i lavori del primo incontro consultivo dei vescovi di Malawi, Zambia e Zimbabwe. I presuli avviano strategie di collaborazione e lanciano l'appello: risolvere conflitti politici e trovare soluzioni alla crisi economica

Isabella Piro – Città del Vaticano

Promuovere la collaborazione pastorale tra sacerdoti, laici e consacrati in Malawi, Zambia e Zimbabwe: con questo obiettivo si è svolto a Lusaka, in Zambia, dal 3 al 5 febbraio, il primo incontro consultivo dei vescovi cattolici dei tre Paesi dell’Africa meridionale ai quali è giunto anche il messaggio di Papa Francesco. Nel suo saluto, il Pontefice ha incoraggiato i presuli a “pregare e riflettere sulla missione della Chiesa in Africa meridionale”, per pervenire ad “un annuncio sempre più efficace del Vangelo e ad una cura pastorale più fruttuosa del popolo di Dio”.

Abbandonare la logica del passato

Nel comunicato finale diffuso al termine dei lavori, i presuli sottolineano di voler “ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile ed il metodo di evangelizzazione” in ciascun Paese, uscendo da quell’atteggiamento del “Si è sempre fatto così”, che Papa Francesco, nell’Esortazione apostolica “Evangelii gadium” (n. 33), esorta ad abbandonare. In quest’ottica, considerate le assonanze storiche e culturali fra le tre nazioni confinanti, i presuli hanno stabilito alcuni punti specifici: la collaborazione concreta su temi comuni come la formazione del clero e l’educazione dei laici; l’istituzione di visite reciproche di solidarietà “sia nei momenti di difficoltà che in quelli più sereni”, per sviluppare “lo spirito di fraternità”; l’utilizzo di strutture comuni già esistenti, come i Segretariati, per ridurre le spese di ogni singola Chiesa; l’organizzazione di un’Assemblea generale annuale delle tre Conferenze episcopali.

Una Conferenza episcopale sub-regionale

Proposta, inoltre, la formazione di una Conferenza episcopale sub-regionale che coinvolga i vescovi dei tre Paesi. Tale eventuale nuovo organismo, tuttavia – specifica la nota – non escluderebbe l’appartenenza, già esistente, dei vescovi di Malawi e Zambia all’Amecea (Associazione dei membri delle Conferenze episcopali dell’Africa Orientale) né quella dei presuli dello Zimbabwe all’Imbisa (Assemblea interregionale dei vescovi dell’Africa meridionale).

Appello alla pace e alla riconciliazione

In spirito di solidarietà, infine, le Chiese cattoliche dei tre Paesi lanciano un appello congiunto alla pace, alla riconciliazione ed al dialogo nell’intera regione sud dell’Africa, affinché vengano risolti i conflitti politici in corso e si cerchino soluzioni alla crisi economica predominante in molte aree, a rischio di carestia. Forte anche l’esortazione a mettere in atto azioni concrete “per mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici”, all’origine sia di alluvioni che di siccità. Il documento episcopale si conclude con un’invocazione alla Vergine Maria.