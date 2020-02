Abusi: il progetto delle task force a tutela dei minori

In un comunicato la Sala Stampa della Santa Sede rende noti i dettagli e le disposizioni del Papa in relazione al progetto dei gruppi di canonisti che assiteranno le Conferenze episcopali interessate nell'applicazione delle linee guida in materia di protezione dei minori

Questa mattina in Sala Stampa Vaticana si è svolta la presentazione del gruppo di lavoro operativo (task force) la cui istituzione era stata pensata da Papa Francesco al termine dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, svoltosi in Vaticano nei giorni 21-24 febbraio 2019. La finalità è assistere le Conferenze Episcopali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica nella preparazione e nell’aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori.

A distanza di un anno nel quale sono stati definiti i dettagli del progetto, la Sala Stampa indica le seguenti disposizioni del Santo Padre:

1. Sovraintende al gruppo di lavoro S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato insieme ai Cardinali Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago, S.E. Mons. Charles Jude Scicluna, Arcivescovo di Malta e Segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e P. Hans Zollner, SJ, Preside dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università della Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

2. La task force assisterà le Conferenze Episcopali, gli Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica; su loro richiesta, nella preparazione e nell’aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori, in conformità con gli indirizzi emanati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché con quanto stabilito dalla vigente legislazione canonica in materia di abusi e, in particolare, con il Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019.

3. La preparazione delle linee guida rimarrà comunque nella competenza e sotto la responsabilità delle rispettive Conferenze Episcopali, degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica;

4. Il gruppo di lavoro avrà una durata di due anni, a partire dal 24 febbraio 2020. Esso è composto da un Coordinatore, il Dott. Andrew Azzopardi, Responsabile della Safeguarding Commission per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Provincia Ecclesiastica Maltese, e da alcuni esperti in diritto canonico di diverse nazionalità;

5. Il Coordinatore riferirà trimestralmente sulle attività svolte dalla task force al Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato;

6. Le attività del gruppo di lavoro sono sostenute da un apposito fondo costituito da benefattori;

7. Le domande di richiesta di assistenza da parte delle Conferenze Episcopali, degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica, potranno pervenire all’apposito indirizzo e-mail (taskforce@org.va).