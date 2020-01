Francesco: lo Spirito Santo è la nostra forza per rimanere in Dio

Il video della messa di Papa Francesco a Casa Santa Marta, la prima del 2020, nella quale ricorda che lo Spirito Santo non è solo una colomba, ma è la garanzia che Dio rimane in noi, e invita a non seguire lo spirito del mondo, che porta alla corruzione, al non distinguere il bene dal male

Alessandro Di Bussolo - Città del Vaticano

Papa Francesco riprende le Messe del mattino a Casa Santa Marta e ricorda, commentando la prima lettura, di san Giovanni apostolo, che lo Spirito Santo è la garanzia che Dio rimane in noi, e invita a non seguire lo spirito del mondo, che porta alla corruzione, al non distinguere il bene dal male. Purtroppo molti cristiani, anche oggi, lamenta il Papa, identificano lo Spirito Santo solo con la colomba, e non come “la forza per rimanere nel Signore”. Lo spirito del mondo, invece, “ti fa dimenticare cosa è il peccato”, e pensare si può fare tutto. Francesco racconta che in questi giorni un sacerdote gli ha fatto vedere un filmato di cristiani che festeggiavano il nuovo anno in una città turistica, in un Paese cristiano.

Festeggiavano il primo dell’anno con una mondanità terribile, sprecando dei soldi e tante cose. Lo spirito del mondo. “Questo è peccato?” - “No caro: questa è corruzione, peggio del peccato”. Lo Spirito Santo ti porta verso Dio e se tu pecchi lo Spirito Santo ti protegge e ti aiuta ad alzarti, ma lo spirito del mondo ti porta verso la corruzione, al punto tale che tu non sai distinguere cosa è buono e cosa è male: è tutto lo stesso, tutto è uguale.