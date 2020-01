Francesco a Santa Marta: la Croce è la strada della salvezza

Chiediamo la Grazia eid vivere cristianamente e di non aver paura della croce. E' la preghiera racchiusa nell'omelia che il Papa ha pronunciato questa mattina a Casa Santa Marta riflettendo sulla "misura" della nostra vita

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

"Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi". Da questa frase dell’odierno Vangelo di Marco si snoda l’omelia del Papa a Casa Santa Marta. In dialogo con i fedeli, Francesco spiega che il giudizio del Signore al termine della nostra vita sarà specchio dello "stile", della "misura", con cui noi abbiamo giudicato noi stessi e gli altri. E distingue quindi tra stile egoistico, impietoso, mondano e stile cristiano che si riconosce - afferma - dalla capacità, come ha fatto Gesù, di sapersi annientare, nonostante fosse Dio, fino alla morte di croce:

“Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi”, la stessa misura. Se è una misura cristiana, che segue Gesù, nella sua strada, (con) la stessa sarò giudicato, con molta, molta, molta pietà, con molta compassione, con molta misericordia. Ma se la mia misura è mondana e soltanto uso la fede cristiana - sì, faccio, vado a messa, ma vivo come mondano - sarò misurato con quella misura. Chiediamo al Signore la grazia di vivere cristianamente e soprattutto di non avere paura della croce, delle umiliazioni, perché questa è la strada che lui ha scelto per salvarci

E questo portare la croce - conclude il Papa – è ciò che che garantisce anche che la mia misura sia proprio cristiana