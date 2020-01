Il 23 febbraio la Messa del Papa a Bari per l’Incontro sulla pace nel Mediterraneo

Reso noto il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco nei mesi di gennaio e febbraio. Tra queste, la Messa a Bari per l’Incontro dedicato alla pace nel Mediterraneo, voluto dalla Conferenza episcopale italiana

Dalla celebrazione dei Vespri per la 53.ma Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il 25 gennaio alle ore 17.30 nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, in occasione della Solennità della Conversione dell'Apostolo, alla Messa a Bari, il 23 febbraio, per l’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”. È in questo arco temporale che si inscrivono le celebrazioni liturgiche presiedute dal Papa nei mesi di gennaio e febbraio, secondo il calendario diffuso oggi dalla Sala Stampa vaticana. Domenica 26 gennaio, poi, il Papa presiederà la Messa, in occasione della Domenica della Parola di Dio, nella Basilica di San Pietro, mentre sabato primo febbraio, nella festa della Presentazione del Signore, XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata, alle ore 17 celebrerà la Messa con i membri degli istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica, sempre nella Basilica vaticana.