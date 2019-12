Il Papa: il Signore fa fiorire il deserto, è la gratuità della salvezza

Il peccato è non custodire la gratuità, credendoci redentori di noi stessi mentre è il Signore a salvarci. Così stamani Papa Francesco nell’omelia della Messa a Casa Santa Marta

Debora Donnini – Città del Vaticano

Il deserto fiorirà. Alla Messa mattutina a Casa Santa Marta, Papa Francesco usa quest’immagine, richiamandosi al profeta Isaia, per ricordare che Dio è capace di cambiare tutto, gratuitamente, perché questo fiorire sembra impossibile per il deserto fatto di sabbia secca. L’invito del Papa è quindi quello di custodire questa gratuità: il peccato è la voglia di redimere sé stessi. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)

Dio è capace di cambiare tutto

La sua riflessione parte dalla Liturgia di oggi, in attesa del Natale, che “ci mette davanti a due deserti”, cioè a due donne sterili: Elisabetta e la madre di Sansone. Nel Vangelo la storia di Elisabetta fa poi pensare anche alla vicenda di Abramo e Sara. “La sterilità è un deserto”, sottolinea quindi il Papa” perché “una donna sterile finisce lì, senza discendenza”. Entrambe sono però “donne di fede” e si affidano al Signore:

E il Signore fa fiorire il deserto. Ambedue le donne concepiscono e danno alla luce. “Padre è un miracolo questo?” No, è più di un miracolo: è la base, è proprio il fondamento della nostra fede. Ambedue concepiscono perché Dio è capace di cambiare tutto, anche le leggi della natura; è capace di fare strada alla sua Parola. I doni di Dio sono gratuità. E questa vita di entrambe le donne è l’espressione della gratuità di Dio.

San Giovanni Battista e Sansone simboli della gratuità della salvezza

Sia Giovanni Battista sia Sansone sono quindi “gratuità di Dio”, anzi “sono il simbolo – diciamo così – della gratuità nella nostra salvezza”, afferma il Papa, perché “nessuno può salvare sé stesso”. “L’unico che salva è il Signore”, l’unico capace di salvarci dalle nostre miserie e brutalità, e “se tu non ti affidi alla gratuità della salvezza del Signore non sarai salvo”, sottolinea. Bisogna però avere fede, che è anch’essa un dono di Dio.

Siamo sterili, tutto è grazia

Proprio per rimarcare il senso della grazia, Francesco si richiama a sant’Agostino esortando ad aprire il cuore alla gratuità:

Nessuno di noi merita la salvezza. Nessuno! “Ma io prego, faccio digiuno …“. Sì, questo ti farà bene, ma se non c’è questa gratuità all’inizio di tutto quello, non c’è possibilità. Siamo sterili. Tutti. Sterili per la vita della grazia, sterili per andare al cielo, sterili per concepire la santità. Soltanto, la gratuità. E per questo noi non possiamo vantarci di essere giusti. “Padre, io sono cattolico, io sono cattolica, vado a Messa la domenica, appartengo a questa associazione, a questa, a questa, a questa…” –“E dimmi: tu stai comprando la tua salvezza così? Tu credi che questo ti salverà?”. Ti aiuterà a salvarti soltanto se tu credi nella gratuità del dono di Dio. Tutto è grazia.

Per questo si è chiamati ad adorare il Signore e ringraziarlo per “tanta grazia”.

Lodare il Signore per tutto quello che ci dà gratis

Entrambe queste donne, poi, hanno partorito bambini che saranno grandi nella storia, evidenzia il Papa soffermandosi in particolare sulla vicenda di Sansone che, grande lottatore e uomo forte, dopo aver salvato il popolo dai filistei, “forse non ha curato la gratuità del dono ricevuto”, ha fatto uno sbaglio, cadendo nelle mani di una donna che lo ha venduto ai filistei. Poi però si è ripreso. Il Papa richiama la sua storia proprio per ricordare che “tutti siamo peccatori e il peccato è non custodire la gratuità”.

Ma, sono cosciente che il peccato è non custodire la gratuità? E quando io vado a confessarmi, cosa faccio? Dico i peccati come un pappagallo o li dico perché sento che ho rischiato il dono della gratuità per aver qualcosa di mio? Custodire la gratuità e pensare a Sansone: eletto, buono, che verso la fine della sua vita ha avuto una scivolata, poi si è ripreso. Ma noi possiamo, noi possiamo scivolare e crederci redentori di noi stessi. Il peccato è questo. Il peccato è la voglia di redimere noi stessi. In questi giorni prima del Natale lodiamo il Signore per la gratuità della salvezza, per la gratuità della vita, per tutto quello che ci dà gratis. Tutto è grazia.

L’invito conclusivo è quindi a riflettere se custodiamo questa gratuità o la mettiamo a rischio con i nostri peccati.