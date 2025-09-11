Medio Oriente, nuovi lanci di missili dallo Yemen. Doha promette una risposta

Prosegue lo scambio missilistico tra Israele e gli Houti dello Yemen. Le forze di difesa israeliane nelle prime ore di giovedì 11 settembre, hanno annunciato di aver intercettato un altro missile lanciato dal gruppo sostenuto dall’Iran. Intanto sale la tensione a livello globale in seguito al raid israeliano su Doha, e il Qatar annuncia ripercussioni. L’Europa sospende la collaborazione bilaterale con Israele

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Le sirene hanno risuonato nelle aree dello Stato di Israele colpite nella notte scorsa da un nuovo attacco missilistico lanciato dagli Houti yemeniti. Il raid arriva dopo che Israele ha affermato ieri di aver colpito "obiettivi militari" Houthi nella capitale Sana'a e nella provincia settentrionale di Jawf, causando 35 morti e 131 feriti. Nel pomeriggio di mercoledì 10 settembre, infatti, 12 caccia delle forze di difesa israeliane hanno volato per 2.350 chilometri fino in Yemen e attaccato con oltre 30 bombe campi militari, un deposito di carburante e il quartier generale del dipartimento di propaganda della capitale e altre città.

La risposta del Qatar e dell’Europa

Intanto, in tutto il mondo risuona ancora l’eco dello strike israeliano su Doha di due giorni fa, dove sono rimasti uccisi alcuni membri di Hamas. Nel pomeriggio di martedì scorso, Israele ha attaccato con un bombardamento aereo i leader più importanti di Hamas mentre erano riuniti in Qatar, per discutere una proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti. Il primo ministro del Qatar, sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha dichiarato che ci sarà una "risposta collettiva" all'aggressione israeliana e ha spiegato in un’intervista alla Cnn , che Doha sta ripensando al proprio ruolo di mediatore nei negoziati. Anche l’Europa, con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel frattempo, ha dichiarato che chiederà sanzioni e una parziale sospensione degli scambi commerciali contro Israele per la guerra nella Striscia di Gaza.

La risposta di Netanyahu alle critiche internazionali

In un video il premier Israeliano Netanyahu ha minacciato di essere pronto ad intervenire nuovamente nel Paese del Golfo, avvertendo tutte le nazioni che danno rifugio ad Hamas di espellere i suoi esponenti o di consegnarli alla giustizia. “Perché se non lo farete, lo faremo noi", ha affermato. Anche il Cairo risponde alla minaccia israeliana con un avvertimento agli Sati Uniti. Il quotidiano libanese Al-Akhbar, citando fonti informate ha detto che, qualsiasi tentativo di colpire i funzionari di Hamas in Egitto, simile all'azione di Israele in Qatar, "avrebbe conseguenze devastanti". Infine, l’Egitto ha anche espresso la sua disponibilità a ospitare i leader dei gruppi con sede a Gaza, tra cui Hamas, e a fornire loro protezione durante la loro permanenza sul suo territorio.

Hamas dichiara di voler proseguire i negoziati

Mentre le Forze di difesa d'Israele hanno annunciato che "nei prossimi giorni" aumenteranno il ritmo degli attacchi mirati, basati su informazioni precise, a Gaza City, nel nord della Striscia, Hamas ha dichiarato di voler portare avanti i negoziati nonostante quanto accaduto a Doha. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, aggiunge che nei prossimi giorni i contatti con i mediatori saranno ripristinati non appena la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata, consentendo la ripresa dei negoziati.