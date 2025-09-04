Lisbona, la tragedia della funicolare: 17 morti e 23 feriti

Mercoledì 3 settembre il mezzo si è schiantato contro un edificio nel centro della capitale portoghese. Secondo i vigili del fuoco, un cavo potrebbe aver ceduto provocando il deragliamento. Il premier Luís Filipe Montenegro ha indetto per il 5 settembre una giornata di lutto nazionale

Pietro Piga - Città del Vaticano

Il deragliamento e lo schianto della funicolare Elevador da Glória di Lisbona ha causato 17 morti e 23 feriti, per la maggior parte turisti. L’aggiornamento sulle conseguenze dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre è stato comunicato dalla direttrice del Servizio di protezione civile della capitale portoghese, Margarida Castro Martins, che ha fornito ulteriori dettagli: nella notte, in ospedale, ci sono stati due decessi e le vittime, tra le quali il conducente del mezzo, sono sette uomini e otto donne, “tutti adulti, anche di nazionalità straniera, e non abbiamo ancora informazioni sull'età o sulla nazionalità di queste vittime”, ha aggiunto Martins. Al momento, non sono state fornite precisazioni sulle condizioni dei feriti, ma si sa che “quattro sono di nazionalità portoghese, due tedesche, due spagnole, una coreana, una capoverdiana, una canadese, una italiana, una francese, una svizzera e una marocchina”.

Le ipotesi sul disastro

La funicolare Elevador da Glória è una delle tre della capitale portoghese, oltreché un monumento nazionale. Composta da due carrozze, è stata inaugurata nel 1885, e collega la parte bassa a quella alta della città, può trasportare fino a 45 persone ed è utilizzata, in media, da circa tre milioni di viaggiatori l’anno. Stando alla prima ricostruzione dei vigili del fuoco dell’accaduto, su cui la Procura della Repubblica ha aperto un’indagine, un cavo avrebbe ceduto, causando il deragliamento, la caduta di uno dei due elevatori e lo schianto su un edificio nei pressi di Praça dos Restauradores. Ma l’incidente, secondo la versione dei tecnici, potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento dei freni. Intanto, Carris, l’azienda pubblica lusitana che gestisce l’Elevador da Glória, ha assicurato che “il protocollo di manutenzione è stato scrupolosamente rispettato”.

Le reazioni

In Portogallo, il primo ministro, Luis Montenegro, ha proclamato una giornata di lutto nazionale per il 5 settembre, mentre il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso “profondo cordoglio”. È stato “un’incidente gravissimo, senza precedenti”, è il commento del sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, che ieri ha assistito alle operazioni di soccorso insieme al ministro alle Infrastrutture, Miguel Pinto Luz. Anche l’Unione europea ha espresso la sua vicinanza attraverso la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "I nostri cuori sono vicini alle vittime della tragedia dell'Elevador da Glória, un punto di riferimento per i residenti di Lisbona e i visitatori di tutto il mondo. L'Europa è solidale con le vittime, i loro cari e l'intera comunità di Lisbona. Auguro una pronta guarigione ai feriti". Un sostegno ribadito dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: "Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso Elevador da Glória. Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle vittime". Nelle sedi europee le bandiere sono a mezz’asta.