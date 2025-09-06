Gaza City, l'esercito israeliano intima agli abitanti di lasciare la città

Nuovo ordine di evacuazione per i palestinesi. Idf, in vista di un'ulteriore escalation nelle operazioni di terra, chiede ai civili di fuggire verso il sud della Striscia. Ancora vittime, intanto, nei raid israeliani che ieri hanno sventrato un palazzo di 12 piani

Vatican News

Si estendono ulteriormente le operazioni militari dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. In previsione di un massiccio intervento armato di terra nel centro urbano di Gaza, stamane l’Idf ha intimato ai residenti di lasciare la città e di spostarsi verso una «area umanitaria» a Khan Younis, a sud. «Cogliete l’occasione per recarvi senza indugio nella zona umanitaria e unirvi alle migliaia di persone che vi ci sono già andate», si legge in una nota dell’esercito israeliano. L’Onu stima che circa un milione di persone si trovino nella zona di Gaza City e mette in guardia da un «disastro» imminente in caso di espansione dell’offensiva israeliana sulla città.

Ancora morte e distruzione

Già ieri, un raid missilistico israeliano ha colpito e sventrato a Gaza la Torre Mushtaha, un palazzo di 12 piani. Secondo l’esercito, nell’edificio Hamas aveva installato infrastrutture utilizzate per condurre attacchi. Nei prossimi giorni, l’esercito effettuerà «attacchi precisi e mirati contro le infrastrutture terroristiche», ha aggiunto l’Idf, specificando che saranno presi di mira in particolare i grattacieli, mentre il ministro della Difesa, Israel Katz ha sottolineato che con questi raid Israele ha «aperto la porta dell’inferno a Gaza». E, ha aggiunto, «quando la porta si apre, non si chiude più. L’attività dell’Idf aumenterà, finché gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra».

Un nuovo video degli ostaggi

La minaccia giunge mentre Hamas ricorda che nella Striscia ci sono ancora ostaggi israeliani vivi, che rischiano di morire da un momento all’altro. In un nuovo video pubblicato dai miliziani, due di loro, Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel, si trovano proprio a Gaza. E chiedono accoratamente che «tutto questo finisca» altrimenti sarà la loro fine. Dei 251 ostaggi rapiti durante il terribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre del 2023, 47 si trovano ancora a Gaza. Di questi, 25 sono sicuramente morti, secondo l’esercito israeliano, mentre regna l’incertezza sulle condizioni dei restanti. Incontrando ieri i familiari dei due rapiti del video, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso la posizione del governo: «Nessun video di propaganda malevola indebolirà la nostra determinazione o ci distoglierà dalla nostra volontà di raggiungere i nostri obiettivi». Che, ha tenuto a ribadire, restano i medesimi: «Il rilascio di tutti gli ostaggi, sia vivi sia morti; il disarmo di Hamas; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo di sicurezza israeliano nella Striscia di Gaza; e l’istituzione di un’amministrazione civile alternativa che non rappresenti una minaccia per Israele».

L'allarme delle Nazioni Unite

«Questi sviluppi — ha dichiarato Stéphane Dujarric, portavoce delle Nazioni Unite — stanno costringendo un numero crescente di persone a fuggire in un luogo dove quasi tutti sono già stati sfollati, spesso più volte, e dove la carestia, come sapete, è appena stata confermata. I nostri colleghi umanitari ci dicono che al nord le persone sono esauste». Sulla disastrosa situazione nella Striscia è intervenuta anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che in un comunicato ha chiesto a Israele di fermare «la catastrofe della fame a Gaza», dove almeno 370 persone sono morte per malnutrizione, di cui oltre 300 negli ultimi 2 mesi. «Una catastrofe che Israele avrebbe potuto prevenire e fermare», ha dichiarato da Ginevra il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.