Nato e Ue alzano le difese dei cieli. Varsavia chiede una riunione Onu sui droni

Dopo le molteplici violazioni dello spazio aereo dell'Alleanza atlantica, il governo polacco ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione dei droni russi abbattuti sui cieli del Paese. Il segretario generale dell’Onu Guterres: c’è il rischio reale che la guerra si espanda oltre l'Ucraina, invitando i Paesi alla cautela

Francesco De Remigis - Città del Vaticano

Cresce la tensione al confine est dell’Alleanza atlantica. Dalle 23,30 all’alba è andato in scena il primo test di difesa aerea della Nato, dopo che la Polonia ha denunciato 19 violazioni del proprio spazio aereo da parte di droni presumibilmente russi intercettati nella notte tra martedì e mercoledì; i detriti di uno dei quali ha centrato il tetto di una casa nella regione di Lublino. Varsavia considera quello di Mosca un atto deliberato. E per questo il caso arriverà molto probabilmente domani in Consiglio di sicurezza dell’Onu, come chiesto dalla Polonia, che nel frattempo ha imposto restrizioni al traffico aereo per garantire la sicurezza nazionale nell'est del Paese.

Mobilitati elicotteri e batterie antimissile

Sono stati nel frattempo mobilitati dai Paesi europei della Nato elicotteri e batterie anti missile dalla Germania. In volo anche un ricognitore italiano decollato dall’Estonia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, evoca il rischio “reale” di una guerra che si espanda oltre l’Ucraina, invitando i Paesi alla cautela. Il presidente americano Trump ha commentato la crisi parlando di “molto odio tra Putin e Zelensky”, assicurando che sarà in grado di risolvere la situazione. I fatti sono strettamente legati alla guerra in Ucraina, con il ministero della Difesa russo che nega ogni responsabilità diretta negli sconfinamenti, spiegando che la Federazione ha attaccato l'Ucraina occidentale, e non erano previsti obiettivi in Polonia. La gittata dei droni che hanno attraversato il confine Nato “non supera i 700 chilometri", sostiene il ministero della Difesa russo, lasciando intendere che siano invece partiti dalla vicina Ucraina, pronto a consultarsi sull'accaduto che ha costretto per alcune ore a chiudere gli aeroporti di Varsavia, Modlin e Rzeszow.