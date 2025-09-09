Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
L'ex premier francese Bayrou L'ex premier francese Bayrou
Mondo

Francia, cade il governo-lampo di François Bayrou

Con 364 no e appena 194 sì, è caduto al voto di fiducia – peraltro da lui richiesto – il governo di François Bayrou, uno dei più brevi della storia di Francia, in carica solo 8 mesi e 26 giorni. Oggi il premier è atteso all’Eliseo per rimettere il mandato nelle mani del presidente Macron su cui ora sono puntati gli occhi del Paese e del mondo

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Una caduta più che annunciata, quella di François Bayrou, il cui governo lampo non è durato neanche un anno. L’assemblea francese l’ha bocciato ieri al voto di fiducia con 364 no, 34 in più del totale dei seggi delle opposizioni: compatti hanno votato i deputati del Raggruppamento nazionale, i loro alleati ciottisti dell’Udr, gli “insoumis”, i socialisti, gli ecologisti, i comunisti e i rappresentanti dei territori d’oltremare, oltre alla maggioranza degli indipendenti del Liot. I restanti voti venivano da deputati non iscritti, mentre i repubblicani che avevano libertà di voto si sono divisi: 27 a favore della fiducia, 13 contrari e nove astenuti.

Gli scenari possibili

Tre, adesso, gli scenari possibili che si aprono per la Francia: un nuovo governo, lo scioglimento delle Camere con conseguente voto anticipato come richiesto a gran voce dal Rassemblement national di Marine Le Pen, o le dimissioni dello stesso Macron, che secondo un recente sondaggio il 64% dei francesi vorrebbe fuori dall’Eliseo. Oggi, inoltre, la sinistra radicale presenterà una mozione di destituzione per il presidente che probabilmente in serata parlerà alla nazione.

I sostituti più probabili

Il futuro più verosimile è che il presidente affidi l’incarico a un nuovo primo ministro che passi il bilancio e tenga fino alle elezioni presidenziali del 2027. Secondo indiscrezioni, il capo dello Stato sarebbe già al lavoro alla ricerca di un nome su cui possano convergere i voti di una maggioranza solida: tra i papabili il ministro della Difesa Sebastien Lecornu, dell’Economia Eric Lombard, oppure i titolari del Dicastero della Giustizia Gerald Darmanin, o della Salute Catherine Vautrin.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
09 settembre 2025, 08:37
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione