Sudan. Frana in Darfur, oltre mille morti

Più di mille persone, ma il bilancio è ancora provvisorio, sono rimaste uccise in un drammatico smottamento che ha spazzato via un villaggio intero nella provincia del Paese nordafricano. La notizia arriva il gruppo ribelle Movimento di liberazione del Sudan-Esercito

Andrea De Angelis – Città del Vaticano

Ci sarebbe un solo sopravvissuto, stando a quanto riferito da un gruppo ribelle che controlla l’area in Darfur, nella parte occidentale del Sudan, in cui nella tarda serata di ieri si è verificata un’enorme frana che ha provocato oltre mille vittime e distrutto parte di una regione nota per la produzione di agrumi.

“Una tragedia umanitaria per tutto il Paese”

Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, alleato con l'esercito, ha definito la frana una "tragedia umanitaria che trascende i confini della regione" e chiesto alle organizzazioni umanitarie internazionali "di intervenire con urgenza e fornire supporto e assistenza in questo momento critico, poiché la tragedia è più di quanto la nostra gente possa sopportare".

La guerra dimenticata in Sudan

Gran parte del Darfur rimane inaccessibile alle ong, compresa l'area colpita dalla frana, a causa dei combattimenti che limitano gravemente la fornitura di aiuti umanitari. La guerra in Sudan è iniziata nell'aprile 2023 e ha causato finora oltre 40mila morti e almeno 13 milioni di sfollati. Due settimane fa l’Onu aveva denunciato che ogni giorno, nel campo profughi di Abu Shouk, muoiono per fame e malnutrizione decine di persone ogni settimana.