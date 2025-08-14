Ucraina, il 15 agosto alle 21.30 italiane il vertice tra Trump e Putin

All’incontro tra il presidente Usa e quello russo, alla base di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, seguirà una conferenza stampa congiunta. Il Cremlino: in agenda il tema della cooperazione economica. Zelensky a colloquio con Starmer a Londra

Un faccia a faccia, con la sola presenza degli interpreti, a partire dalle 22.30 ora di Mosca, quando in Italia saranno le 21.30. Sono i dettagli che trapelano circa l’organizzazione dell’incontro domani tra Putin e Trump, alla base di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, alla fine del quale i due leader terranno una conferenza stampa congiunta.

L’agenda dell’incontro

La guerra in Ucraina, naturalmente, sarà tema centrale del vertice, sulla scia anche di quanto affrontato nei colloqui di inizio agosto dall’inviato speciale Usa a Mosca, Steve Witkoff. In agenda del vertice vi sarà poi, ha annunciato il Cremlino, lo sviluppo della cooperazione bilaterale, anche in ambito commerciale ed economico, “un enorme potenziale – ha spiegato il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov – purtroppo finora non sfruttato”. E sempre il Cremlino ha dichiarato che il presidente russo arriverà con tre ministri e due consiglieri presidenziali, tra loro lo stesso Ushakov, il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e poi i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.

Zelensky a Londra

Nel frattempo, il presidente ucraino è stato ricevuto a Downing Street dove, accanto all’Unione Jack, ha sventolato la bandiera ucraina. Il colloquio tra Zelensky e il premier britannico Keir Starmer, per il quale esiste una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione di Trump, è durato circa un’ora e al termine non sono state rilasciate dichiarazioni alla stampa.

Londra, l'incontro Zelensky - Starmer (ANSA)

Conquiste russe e vittime ucraine

Il ministero della Difesa russa ha intanto annunciato di aver conquistato due villaggi nel sud-est ucraino, mentre le autorità di Kyiv denunciano la morte di almeno otto persone in diverse regioni ucraine, nelle ultime 24 ore, a causa di attacchi russi con droni e artiglieria contro aree residenziali e infrastrutture. Droni ucraini avrebbero invece preso di mira il palazzo del governatore russo della regione di Belgorod e una raffineria della regione di Volgograd, dove si sarebbe sviluppato un incendio.