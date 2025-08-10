Ucraina. Gli Usa: Zelensky potrebbe essere presente in Alaska

L’ambasciatore Whitaker annuncia la possibile presenza del presidente ucraino all’incontro tra Trump e Putin. Mosca si scaglia contro l’Ue: le relazioni con Kyiv sono vicine alla ‘necrofilia’

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe unirsi all’incontro in Alaska del 15 agosto fra il presidente russo Putin e quello statunitense Trump. L’ambasciatore Usa alla Nato, Whitaker, lo dichiara alla Cnn, mentre infuria la polemica sull’esclusione dal vertice dell’ucraino, che ufficialmente non risulta ancora invitato. La Russia intanto attacca i leader europei, dopo la dichiarazione congiunta nella quale si erano espressi sulla necessità che “il percorso verso la pace non può essere deciso senza l’Ucraina”, ribadendo la convinzione di non poter modificare con la forza i confini di Kyiv. Una posizione espressa da Francia, Italia, Germania, Polonia e Unione europea che ha scatenato la violenta reazione russa, con la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, che parla di relazioni tra Ue e Ucraina divenute simili alla “necrofilia” e che definisce la dichiarazione dei leader Ue sui negoziati, “un altro volantino nazista”,

L’Ue: i territori occupati sono di Kyiv

“Il diritto internazionale è chiaro”, indica una nota di poche ore fa dell’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, nella quale si sottolinea che “tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all’Ucraina”. “Una pace sostenibile significa anche che l'aggressione non può essere premiata”, è l’indicazione di Kallas, per la quale “un accordo non deve diventare una piattaforma per nuove aggressioni russe contro l'Ucraina, l'alleanza transatlantica e l'Europa". Nel pomeriggio i rappresentanti permanenti dei Paesi membri Ue si incontrano in videoconferenza per una riunione straordinaria, mentre domani Kaja Kallas, ha convocato una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri in videoconferenza sull'Ucraina e Gaza.

Attacco di droni su Kharkhiv

Sul terreno, le forze ucraine rivendicano la presa di controllo dell'insediamento nella regione di Sumy di Bezsalivka, alla frontiera con la Russia, mentre la notte scorsa le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni sulla regione di Karkhiv, nell'Ucraina orientale, nel quale sono rimaste ferite sei persone. Droni ucraini sono invece esplosi sulla raffineria di petrolio della città russa di Saratov, dove si è sviluppato un vasto incendio e dove un uomo è rimasto ucciso mentre si trovava in un edificio residenziale.