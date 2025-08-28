Ucraina, 14 morti nell’attacco russo su Kyiv. Colpita sede Ue

E’ cresciuto ancora il numero di vittime del massiccio bombardamento russo effettuato nella notte su Kyiv. Fra loro ci sono anche tre minorenni: una bambina di 2 anni, un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 17 anni

Vatican News

"Inorridito dall'ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l'Ucraina”. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa pubblica su X il proprio messaggio di condanna per l’attacco russo contro la capitale: “I miei pensieri sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo. L'Ue non si lascerà intimidire”.

Metsola: attacco contro Ue

Anche la presidente del Parlamenti europeo Roberta Metsola ha espresso solidarietà alla popolazione civile bersaglio degli attacchi indiscriminati di Mosca: "Il personale della Delegazione Ue in Ucraina rappresenta la voce dell'Ue sul campo in Ucraina. Ieri sera, i loro uffici sono diventati il bersaglio di un altro attacco russo indiscriminato durante questa aggressione insensata. I miei pensieri sono con tutto il nostro team a Kiev e con il coraggioso popolo ucraino che merita di vivere in pace".

Lutto nazionale

Domani, venerdì 29 agosto, a Kiev è stata proclamata una giornata di lutto in memoria delle vittime del bombardamento. Lo ha annunciato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, secondo cui nel distretto di Darnytsia è in corso un'operazione di ricerca e soccorso e si stanno rimuovendo le macerie. In questa giornata, le bandiere saranno esposte a mezz'asta su tutti gli edifici comunali della città e negli edifici statali e privati. Saranno anche vietati tutti gli eventi di intrattenimento

Nuova missione diplomatica in Usa

Volodymir Zelensky invia i suoi negoziatori a New York per incontri con esponenti della Casa Bianca dedicati alle garanzie di sicurezza chieste da Kiev nel quadro di eventuali accordi con la Russia. Il capo dello staff presidenziale Andriy Yermak e l'ex ministro della Difesa, Rustem Umerov, vedranno domani l'inviato speciale americano Steve Witkoff. "Il compito è quello di procedere il più velocemente possibile in modo da riuscire a costruire una leva sulla Russia. Mosca deve accorgersi della serietà della determinazione del mondo e di quanto saranno gravi le conseguenze se la guerra continua", ha affermato Zelensky. Martedì Yermankl e Umerov sono stati nel Qatar e ieri in Arabia saudita. Oggi saranno in Svizzera.