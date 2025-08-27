Meeting, Scholz: "Mattoni nuovi per costruire la società civile"
Ospite dei media vaticani, in occasione del Meeting di Rimini 2025, il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS Bernhard Scholz traccia un bilancio dell'evento: "Il dialogo permette alle persone di uscire dalla sfiducia e dall'indifferenza e le rende più disponibili a partecipare alla costruzione della società".
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui
27 agosto 2025, 16:22