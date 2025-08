La Germania pronta a riconoscere lo Stato palestinese

Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in conferenza stampa a Gerusalemme (AFP or licensors)

Ancora in stallo i negoziati sulla tregua, mentre nella Striscia continua la mattanza dei palestinesi. All'alba di oggi almeno 10 vittime, che si aggiungano alle circa 100 di ieri molte delle quali per i raid israeliani vicini ai punti di distribuzione degli aiuti. L’inviato Usa Witkoff in visita nei centri della Ghf a Gaza

Valerio Palombaro - Città del Vaticano

Anche la Germania apre al riconoscimento di uno Stato palestinese. Il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, in partenza per una missione in Medio Oriente ha dichiarato ieri che il riconoscimento di uno Stato palestinese giungerà «alla fine di negoziati per una soluzione a due Stati», ma che «tale processo deve iniziare ora». Wadephul — che a Gerusalemme ha incontrato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, mentre oggi a Ramallah ha in programma un incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas — ha precisato che «Israele deve sempre trovare amici» in quanto rischia di rimanere isolato diplomaticamente «e se c’è un Paese che ha la responsabilità di impedirlo, a mio avviso è la Germania».

Un'iniziativa condivisa in Europa

Le aperture di Berlino si inseriscono sulla scia dell’iniziativa della Francia, che nei giorni scorsi ha promosso insieme all’Arabia Saudita una Conferenza alle Nazioni Unite per il riconoscimento dello Stato palestinese. In questo senso, da segnalare anche che la Slovenia ha annunciato che vieterà il commercio di armi con Israele. Lubiana è il primo Paese dell’Ue a prendere questa decisione per di quanto sta accadendo a Gaza.

A Gaza continui massacri

Non si fermano, intanto, le uccisioni nella Striscia. Almeno 10 palestinesi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere all’emittente Al Jazeera, sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’esercito israeliano su Gaza. E almeno due delle vittime stavano aspettando gli aiuti umanitari vicino al Corridoio di Morag, a sud di Khan Younis. In questo attacco, riporta l’emittente, sono rimaste ferite più di 70 persone. Queste vittime si sommano alle circa 100 registrate ieri, molte delle quali vicino ai centri di distribuzione degli aiuti.

Il bilancio dell'Onu

Sono 1.373 i palestinesi uccisi dal 27 maggio, per la maggior parte dalle forze israeliane, mentre erano in attesa di ricevere aiuti. E' quanto si legge in una nota dell'agenzia delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Tra questi, "859 erano nelle vicinanze dei siti della Gaza Humanitarian Foundation e 514 lungo le rotte dei convogli", si specifica.

La posizione degli Usa

In questo contesto di fame e devastazione, l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è arrivato stamane a Gaza per ispezionare un centro di distribuzione degli aiuti a Rafah, nel sud della Striscia, gestito dall’ente statunitense Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). «Il modo più rapido per porre fine alla crisi umanitaria a Gaza è che Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi», ha affermato ieri sera Trump scrivendo sul social media Truth. Ma Hamas per ora lascia la porta chiusa: «Siamo pronti a riprendere immediatamente i negoziati, non appena la crisi umanitaria e la fame a Gaza saranno terminate. Continuare i contatti in un periodo di carestia li rende inutili»