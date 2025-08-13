Gaza, Netanyahu rilancia il progetto di sfollamento dei palestinesi

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rilancia il progetto di sfollamento dei palestinesi dalla Striscia. Intanto, il capo dell'Idf approva "le linee generali" del piano di occupazione di Gaza, dove anche stamattina sono almeno 24 i morti in raid israeliani. Oggi in Italia altri 30 bambini palestinesi evacuati per ricevere cure medico-sanitarie

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rilancia il progetto di uno sfollamento dei palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza, mascherandola con "l’opportunità di lasciare le zone di combattimento, e in generale il territorio, se lo desiderano". "Non li stiamo spingendo fuori, permettendo loro di partire", ha detto in un’intervista a i24News, invitando espressamente "i Paesi che vogliono aiutarli" ad "aprire loro le porte". Una prospettiva che, per i palestinesi, richiama la “Nakhba” del 1948, quando milioni di persone furono espulsi durante la creazione dello Stato d’Israele.

Ap: discussioni per il reinsediamento di palestinesi in Sud Sudan

Quest’ultimo starebbe discutendo con il Sud Sudan della possibilità di reinsediare i palestinesi proprio nel Paese africano devastato dalla guerra. A scriverlo è Ap sul proprio sito, citando colloqui con sei persone a conoscenza della trattativa. I ministeri degli Esteri dei due Paesi non hanno commentato l’indiscrezione. Oggi però si registra il viaggio del viceministro degli Esteri israeliano, Sharan Haskel, in Sud Sudan, dove incontrerà il presidente, Salva Kiir Mayardit.

L'Idf approva le linee generali del piano di occupazione di Gaza

Intanto è di questa mattina l’approvazione da parte del capo dell’Idf, Eyal Zamir, del "quadro generale del piano per i prossimi passi nella Striscia, in conformità con le direttive della leadership politica", con riferimento all’offensiva ordinata dal governo contro Hamas e Gaza City. Lo annuncia l'esercito sul suo canale Telegram.

Durante una riunione sono state presentate le azioni dell'Idf fino ad oggi, comprese le operazioni nell'area di Zeitoun iniziate ieri. Zamir ha poi sottolineato "l'importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni".

Nuovo scontro tra ministri e capo dell'Idf

Negli ultimi giorni e nelle ultime ore non sono mancati gli scontri verbali proprio tra esponenti dell’esecutivo e lo stesso Zamir. Ieri il livello della tensione si è alzato, perché sono finite in discussione anche alcune nomine all’interno delle forze armate che Zamir ha fatto, suscitando le proteste del ministro della Difesa, Israel Katz, il quale ha avocato unicamente a sé il potere di decidere sui gradi "da colonnello in su". E nel mirino sono stati messi pure nomi di "consiglieri antigovernativi" che avrebbero fornito raccomandazioni al capo dell’Idf, per "cambiare le procedure da noi decise, e sostituirle con un tentativo di creare fatti sul campo in riunioni ad hoc". Riunioni però sconfessate da uno dei presunti partecipanti, l’ex portavoce dell’Idf, Gabi Shkenazi, che ha smentito l’esistenza di una "cerchia segreta" indicata invece da un rapporto dell’emittente Kan. Nell’occasione anche il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, leader della destra religiosa estremista, ha accusato Zamir di circondarsi di personaggi favorevoli alla "resa", invitando Netanyahu a "sostituirlo immediatamente con un candidato che si batta per la vittoria".

Ripartono in Egitto i tentativi per i colloqui sulla tregua

In questa situazione, i mediatori di Egitto, Qatar, Usa e Turchia si sono rimessi al lavoro per un accordo su un cessate-il-fuoco di 60 giorni, la liberazione degli ostaggi e la costituzione di un gruppo di 15 tecnici palestinesi che, sotto il controllo dell’Autorità palestinese, dovrebbero governare per sei mesi la Striscia. A spiegarlo, il ministro degli Esteri del Cairo, Badr Abdelatty. Ma Netanyahu sembra già aver chiuso all’ipotesi, ribadendo che ormai la possibilità di un accordo con Hamas "è alle spalle".

L'appello di Italia, Francia, Gran Bretagna e Canada per l'ingresso degli aiuti

Anche stamattina sono almeno 24 i morti per i raid israeliani su Gaza. Intanto diversi Paesi dell’Ue, tra cui Italia, Francia, Belgio, Olanda, oltre a Gran Bretagna, Canada, Australia e Giappone (assente invece la Germania), hanno firmato un appello rivolto a Israele per l’accesso agli aiuti. Ieri si sono registrati l’invio di 97 pallet dal cielo e l’ingresso di 320 camion via terra.

Altri 30 bambini palestinesi in arrivo in Italia per cure mediche

Un nuovo gruppo di bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza arriverà oggi a Roma, Milano e Pisa, nell'ambito d' un'operazione di evacuazione sanitaria già iniziata nel corso del 2024. I tre voli del convoglio umanitario, messi a disposizione dall'Aeronautica militare, trasporteranno in Italia oltre 30 minori accompagnati dai loro familiari, per un totale di quasi 120 persone. I bambini palestinesi saranno trasferiti presso le strutture sanitarie sul territorio nazionale che assicureranno loro le cure necessarie. L'operazione è realizzata con il coordinamento della presidenza del Consiglio nell'ambito del progetto "Food for Gaza".