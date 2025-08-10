Gaza, ancora morti per fame. Cinque le vittime, tra loro due bambini

Sono circa 40 le persone morte nelle ultime ore, chi ucciso mentre era in fila per ricevere aiuti umanitari, chi vittima della malnutrizione. E a Gerusalemme e Tel Aviv si scende in piazza per chiedere di fermare il massacro

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Aspettavano di ricevere gli aiuti e sono stati colpiti e uccisi mentre erano in fila, come molti altri prima di loro. In 23 sono morti nelle ultime ore, nel centro e nel sud della Striscia di Gaza, in attacchi dell’esercito israeliano mentre aspettavano di ricevere pacchi umanitari. A questi vanno aggiunte oltre 10 vittime del fuoco israeliano e altre cinque persone, tra loro due bambini, morte per malnutrizione, come altre 217 dall’inizio del conflitto, tra loro cento bimbi, cifre fornite dall’emittente qatariota al-Jazeera su indicazione del ministero della Salute di Gaza. Il bilancio delle vittime nella Striscia, dal 7 ottobre 2023, ha superato le 61mila, e sono due milioni ora – secondo le Nazioni Unite – i palestinesi minacciati da una “carestia generalizzata”.

Le manifestazioni contro la guerra

L’ingresso delle forze armate israeliane nel centro di Gaza City potrebbe iniziare ad ottobre, un’entrata prevista dal piano stabilito venerdì scorso dal gabinetto di sicurezza israeliano, con il quale l'esercito “si prepara a prendere il controllo della città di Gaza”, in gran parte distrutta nel nord del territorio, “distribuendo al contempo aiuti umanitari” al di fuori delle zone di combattimento. Una decisione che ha scatenato le contestazioni all’interno del governo israeliano e dell’opposizione, da parte delle famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas - ancora 49 di cui 27 dichiarati morti dall’esercito israeliano - e in generale da parte dell’opinione pubblica israeliana che sta dando vita a imponenti manifestazioni a Tel Aviv e Gerusalemme, come quelle di ieri, per chiedere di fermare il massacro a Gaza.

Un piano, quello del premier Netanyahu, che sta sollevando fortissime critiche a livello internazionale, con l’eccezione degli Stati Uniti, e con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che parla di “pericolosa escalation”, e oggi a New York riunione del Consiglio di sicurezza.