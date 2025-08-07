Gaza, oggi il voto sull'occupazione. Israele si spacca

Atteso per oggi il voto del gabinetto israeliano sul piano di occupazione di Gaza proposto dal premier, Benjamin Netanyahu. Scontro tra il governo e i vertici delle forze armate. Nella Striscia oltre 20 persone uccise nei raid di questa mattina

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano

È attesa per oggi la votazione del gabinetto di sicurezza israeliano sul piano di «occupazione totale» di Gaza. Prevista inizialmente per il pomeriggio di martedì, ma poi rinviata, la riunione è fissata per la serata odierna dalle 18.00 alle 23.00, anche se in molti sono pronti a scommettere che le discussioni possano andare avanti fino a tarda notte. Diversi commentatori locali sostengono che la proposta del premier, Benjamin Netanyahu, non dovrebbe avere problemi a raggiungere i numeri necessari per il “sì”. Al netto di questo, il Paese e il mondo politico appaiono quantomai spaccati.

La protesta delle famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas

Ieri sera centinaia di manifestanti, tra cui le famiglie degli ostaggi ancora detenuti dagli islamisti dal 7 ottobre 2023, hanno marciato per la città di Tel Aviv per protestare contro il piano di estendere la guerra prendendo completamente il controllo della Striscia, e per chiedere un accordo finalizzato alla liberazione dei propri cari. Secondo quanto riferito dal «Jerusalem Post», infatti, i manifestanti ritengono che l’espansione delle operazioni dell’esercito nell’enclave avrebbe il solo risultato di mettere ulteriormente a rischio la vita dei sequestrati. Durante la protesta, cui si sono aggiunti anche ex ostaggi, come Yocheved Lifshitz e Ohad Ben-Ami, si sono registrati diversi scontri con la polizia. «Abbiamo visto Evyatar e Rom, non hanno un altro giorno. Se il gabinetto deciderà di sacrificare le loro vite, impazziremo», ha detto una dei manifestanti, che ha avuto entrambi i genitori rapiti, e successivamente restituiti nell’ambito di uno dei precedenti accordi, riferendosi ai video scioccanti diffusi nei giorni scorsi da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese dei due ostaggi (Evyatar David e Rom Braslavsky, n.d.r.) apparsi visibilmente emaciati a causa della lunga detenzione.

Lo scontro tra governo israeliano e Idf

Ma in questi giorni a essere in subbuglio sono soprattutto i rapporti tra poteri istituzionali. È nota la contrarietà al piano da parte dell’Idf, che ha tra l’alto storicamente ottimi rapporti con l’establishment statunitense, citato invece nei giorni scorsi da una fonte dell’ufficio di Netanyahu come «favorevole» al progetto. Il capo di stato maggiore dell’esercito, Eyal Zamir, si oppone all’estensione della campagna militare a tutta la Striscia per i rischi connessi ad operazioni in cui potrebbero rimanere uccisi gli ultimi ostaggi ancora in vita (20 su 50), senza contare la ricaduta sui soldati che combattono ormai da 23 mesi, con la previsione di dover affrontare attività di “guerriglia” da parte di Hamas su un terreno congeniale ai miliziani. A Zamir, le madri dei soldati hanno chiesto di «non cedere alle pressioni politiche».

Le contrapposizioni nel mondo politico

Ma momenti di tensione si sono accesi anche all’interno del governo stesso. Il titolare degli Esteri, Gideon Sa’ar, che finora ha sostenuto l’ipotesi dell’accerchiamento e del logoramento di Hamas, con in parallelo la prosecuzione dei negoziati per un’intesa, ha già evidenziato — con decise prese di posizione su X — di pensarla diversamente dagli esponenti della destra religiosa estremista, Bezalel Smotrich (Finanze) e Itamar Ben-Gvir (Sicurezza nazionale), che spingono, e non da ora, per l’annessione della Striscia, così come della Cisgiordania. Ben-Gvir ha rivolto parole durissime ai vertici dell’Idf circa il rispetto che l’esercito dovrebbe sempre manifestare verso le decisioni della politica. Poi c’è l’opposizione, con la quale pure Netanyahu si è confrontato. Il suo leader, Yair Lapid, ha avvertito il premier: «La popolazione non ti sostiene e non vuole questa guerra».

A Gaza si continua a morire

Intanto, però, a Gaza la situazione è sempre più drammatica. Anche stamattina sono già almeno 22 i morti per i raid israeliani su tutto il territorio. Medici senza frontiere denuncia come i centri della Gaza Humanitarian Foundation, incaricata della distribuzione degli aiuti, siano diventati luoghi di «uccisioni orchestrate». Un rapporto della Fao evidenzia che solo l’1,5% dei terreni agricoli della Striscia è coltivabile oggi, cosa che aggrava il rischio di «carestia diffusa». La Bbc, ripredendo le parole di alcuni funzionari di Hamas rimasti anonimi, rivela che il gruppo avrebbe accumulato e nascosto in questi mesi centinaia di milioni di dollari in contanti , proventi spesso della rivendita al mercato dei beni umanitari sottratti.