Sahel, l'impegno del World Food Programme per combattere la fame

L'Agenzia delle Nazioni Unite ha lanciato un programma di resilienza che, in cinque anni, ha prodotto risultarti straordinari per la regione con la più dura crisi alimentare di tutta l'Africa. Oltre 300 mila ettari i terreni degradati recuperati e destinati alla produzione di alimenti e foraggio, più di 3.400 villaggi coinvolti in una rivoluzione che ha migliorato le condizioni di vita di 4 milioni di persone

Federico Piana - Città del Vaticano

Questa non è la storia di un miracolo. È allo stesso tempo qualcosa di meno e qualcosa di più. Di meno, perché alla base non ci sono azioni straordinarie, eventi prodigiosi, invenzioni fantascientifiche. Di più, perché, al contrario dei miracoli, i risultati di successo possono essere replicati all’infinito. Basta volerlo.

Nemico da affrontare

Sahel, fascia di territorio africana che si estende tra il deserto del Sahara, a nord, e la Savana sudanese, a sud, abbracciando 14 nazioni alle prese con un nemico apparentemente invincibile: l’insicurezza alimentare che negli ultimi anni è triplicata a causa dei conflitti prolungati, degli sfollamenti di milioni di persone, dello sviluppo economico limitato e dei cambiamenti climatici.

Risultati sorprendenti

È proprio qui che inizia la storia. Che racconta qualcosa di diverso e sorprendente. Prima di tutto i protagonisti: il World food programme (il Programma alimentare mondiale delle Nazioni unite che ha il compito di aiutare i popoli con progetti di sviluppo sostenibile e azioni di sicurezza sociale) e cinque Paesi del Sahel: Niger, Burkina Faso, Mali, Ciad e Mauritania. Poi un’idea, semplice quanto efficace: collaborare con governi nazionali e partner locali per mettere in pratica un programma integrato di resilienza mirato a combattere le cause profonde della fame e della malnutrizione mettendo in pratica una gestione sostenibile del territorio e delle risorse naturali, prevenire il degrado del suolo, ripristinare gli ecosistemi, garantire un accesso sicuro alle fonti d’acqua.

Piccoli successi

Da quando è stato reso operativo, cinque anni fa, questo progetto ha fatto registrare risultati inimmaginabili per tutto il Sahel: oltre 300 mila ettari di terreni degradati recuperati e destinati alla produzione di alimenti e foraggio; più di 3.400 villaggi coinvolti in una rivoluzione che ha migliorato le condizioni di vita di 4 milioni di persone. Piccoli successi che infondono molta speranza. Dal suo ufficio di Dakar, in Senegal, Djaounsede Madjiangar, responsabile della comunicazione del Wfp per l’Africa occidentale e centrale, spiega ai media vaticani che, solo per fare un esempio, "in Burkina Faso la superficie dei campi coltivati a cereali è raddoppiata e la produzione è triplicata. Nelle zone del Paese dove vengono serviti pasti scolastici a base di prodotti coltivati localmente, la frequenza scolastica ha subito un incremento positivo del 92%".

Malnutrizione contenuta

Ma non è finita qui. In tutte le nazioni del Sahel interessate dal programma, nel 2024 il tasso di contenimento della malnutrizione acuta e moderata ha raggiunto il 94% rispetto al 64% del 2018, con una mortalità per cause legate alla carenza alimentare attestata intorno allo 0,1%. "Le immagini satellitari - rivela Madjiangar - hanno dimostrato che il 72% dei siti monitorati nel Sahel ha mostrato un miglioramento della vegetazione. Solo tre siti hanno evidenziato un leggero degrado, a dimostrazione di un impatto ambientale sostenibile". La chiave del successo è in gran parte nelle azioni concrete per il ripristino degli ecosistemi: la costruzione di dighe per la raccolta d’acqua piovana, la creazione di orti e frutteti, la fissazione di dune per fermare l’espansione del deserto verso le terre fertili.

Capacità a lungo termine

Poi ci sono delle mezzelune che vengono scavate nei terreni ormai esausti e le quali, dopo una bonifica ed uno speciale trattamento, ritornano verdi e rigogliose. A guardarle dall’alto assomigliano a degli immensi sorrisi luminosi. Questa tecnica “a mezzaluna”, spiega il responsabile del Wfp, "è di origine indigena e serve per la raccolta delle piogge o come deposito per il grano. Viene realizzata dalle comunità locali che noi coinvolgiamo nel nostro progetto mentre i governi e le università sviluppano capacità a lungo termine formando i futuri leader e i futuri tecnici esperti in materia di resilienza".

Niger, esempio virtuoso

Se si da un’occhiata a cosa è successo in Niger dopo che questo progetto ha iniziato a funzionare si rimane sbalorditi. L’80% dei villaggi che hanno dato vita a delle iniziative di resilienza non ha avuto più la necessità di fare affidamento agli aiuti umanitari durante la stagione della carestia del 2022-2023. Straordinario per una nazione messa in ginocchio da cronica carenza di cibo ed annosi conflitti. E proprio le guerre e le tensioni politiche e sociali in corso in quasi tutta la regione sono il tallone d’Achille del progetto. Madjiangar lo conferma: "Le crisi geopolitiche hanno avuto un impatto significativo. Durante il periodo d’attuazione, l’insicurezza è aumentata drasticamente. Questa escalation ha causato lo sfollamento di milioni di persone, interrotto le attività agricole e pastorali e limitato l'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria, le scuole e i mercati. Ha inoltre intensificato la competizione per le scarse risorse naturali, che sono tra le cause profonde della violenza". Ma, nonostante queste sfide, il progetto rimane un punto di riferimento essenziale.