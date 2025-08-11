Colombia, morto il senatore Uribe vittima di un attentato

Miguel Uribe Turbay, candidato alla presidenza della Colombia, si trovava in terapia intensiva da giugno scorso. Molti i messaggi di cordoglio. Il Segretario di Stato Usa Rubio chiede giustizia ed esprime solidarietà alla famiglia

Vatican News

Il senatore Uribe Turbay, 39 anni, era stato vittima di un attentato il 7 giugno a Bogotà durante un comizio elettorale, riportando ferite da arma da fuoco alla testa e a una gamba. Dopo l'attentato era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza ed è rimasto poi ricoverato in terapia intensiva fino alla morte. Un adolescente è stato arrestato sul luogo dell'agguato e da allora le autorità hanno fermato diverse altre persone. L'incidente ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla violenza politica in Colombia.

Il cordoglio dei politici colombiani

Sono degli ex presidenti Alvaro Uribe e Ivan Duque alcuni dei primi messaggi pubblicati in memoria di Miguel Uribe Turbay. "Il terrorismo ci ha sottratto una promessa della Colombia e un leader integro e trasparente", ha scritto Duque (presidente dal 2018-2022) secondo cui il miglior omaggio che i colombiani possono fare "è onorare il suo lascito, con l'unità di propositi e patriottismo pieno”. "Il male distrugge tutto, hanno ucciso la speranza. Che la lotta di Miguel sia la luce che illumina il cammino corretto della Colombia", ha scritto invece Alvaro Uribe (2002-2012).

Una lunga agonia

Nato nel 1986, Miguel Uribe Turbay è morto nell'ospedale Fondazione Santa Fe di Bogotà, in cui era ricoverato. L’autore dell’attentato, un ragazzo di meno di 15 anni, è stato fermato al termine di uno scontro a fuoco con la scorta del senatore. Nel nosocomio, Uribe Turbay è stato sottoposto a un procedimento neurochirurgico e vascolare e a un intervento alla coscia sinistra, ma i bollettini medici hanno sempre descritto un quadro "critico". Nell'ultimo, diffuso il 9 agosto, si rilevava che Uribe aveva sofferto un episodio di emorragia al sistema nervoso centrale, che ha richiesto un nuovo intervento d'urgenza.

Indagini ancora in corso

Secondo gli inquirenti, sarebbero almeno dieci in totale le persone coinvolte nell'attentato, ma ad oggi sono state arrestate sette persone, di cui tre minorenni. Quanto ai mandanti, sono state ipotizzate diverse linee di indagine, ma ancora nessuna ha portato a una incriminazione formale. Miguel Uribe Turbay era figlio di Diana Turbay, nota giornalista, sequestrata nel 1991 dal narco trafficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, e uccisa nel corso delle operazioni per il pagamento del suo riscatto.