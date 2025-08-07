Ucraina, Trump pronto a incontrare Putin e Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti Trump potrebbe incontrare a breve Putin e Zelensky con l'intenzione di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. La Casa Bianca ha commentato con soddisfazione l’incontro a Mosca tra l’inviato Usa Witkoff e lo stesso capo del Cremlino. Ma sul terreno gli attacchi russi vano avanti: colpita la regione di Dnipro

Roberta Barbi – Città del Vaticano

“Molto presto”: questo l’unico dettaglio che il presidente statunitense Donald Trump si è lasciato sfuggire sulla possibilità di un incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin e anche con il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, magari in un trilaterale. Il vertice, che secondo indiscrezioni potrebbe avere luogo già la prossima settimana in un luogo non precisato, indica un esito positivo dell’incontro tra l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il presidente russo a Mosca, incontro che lo stesso Trump aveva definito “molto produttivo”. Una nota di distensione dopo il confronto tra Russia e Usa che, la scorsa settimana, aveva portato Washington a schierare due sottomarini nucleari in risposta ad alcune dichiarazioni dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev.

Le posizioni di Russia e Ucraina

Se anche Zelensky ha espresso un cauto ottimismo sui progressi nei negoziati, definendo Putin come “più vicino alla tregua”, il Cremlino tace. Certo è che le posizioni tra i due contendenti restano ancora molto lontane, con Mosca che chiede Kyiv la cessione delle 4 regioni parzialmente occupate, oltre alla Crimea di fatto annessa nel 2014, e la rinuncia all’ingresso nella Nato, condizioni ovviamente ritenute inaccettabili dall'Ucraina. In scadenza domani anche l’ultimatum di Trump a Putin dopo il quale dovrebbero scattare nuove sanzioni contro la Russia sul petrolio.

Gli aggiornamenti sul campo

Intanto, secondo l’emittente americana, la Russia si starebbe muovendo per riconquistare la città ucraina di Kherson, capoluogo dell’omonima regione. Nella notte, quattro persone sono rimaste ferite e numerosi incendi sono divampati a seguito di un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk: lo ha reso noto il governatore regionale. Infine, una donna di 62 anni è rimasta uccisa in un attacco di missili russi sulla città di Huliaipole, nell'oblast di Zaporizhzhia.