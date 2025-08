Ucraina, verso sanzioni Usa a Mosca senza accordo di pace

Il presidente Usa Trump conferma: dal 9 agosto sanzioni alla Russia se non ci sarà l’accordo di pace. Poi, annuncia la presenza del suo inviato Witkoff a Mosca in settimana. Il presidente ucraino Zelensky chiede un nuovo incontro diretto con la Russia a Istanbul; intanto nella notte ancora guerra di droni tra i due Paesi

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Se la crisi tra Russia e Ucraina non sarà risolta entro l’8 agosto, il giorno successivo potrebbero scattare le sanzioni a Mosca minacciate da Washington: lo ha ribadito il presidente Usa, Donald Trump, che ha anche annunciato la presenza dell’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, nella capitale russa alla fine della settimana. Intanto, tre pacchetti di sanzioni di cui uno già entrato in vigore, sono stati disposti da Kyiv ai capitani della cosiddetta flotta ombra russa, come annunciato dal presidente ucraino Volodymr Zelensky, che torna a chiedere un incontro diretto con la controparte russa da tenersi a Istanbul.

La guerra sul campo

Tra le due parti, intanto, si prepara uno scambio di 1200 prigionieri, ma si continua anche la guerra con droni e missili: ieri i russi hanno bombardato la comunità di Stepnohirsk, nella regione di Zaporizhzhia dove si contano tre morti civili e dove, secondo misurazioni dell’Aiea - l’agenzia internazionale per l’energia atomica - ci sarebbe il rischio di contaminazioni. Nella notte sono stati effettuati attacchi anche su Odessa, dove è stata colpita la stazione dei treni di Volgograd, su Antonivka nella regione di Kherson, e sulla capitale, dove le persone hanno pernottato nei rifugi. I sistemi di difesa russi, invece, avrebbero intercettato e distrutto almeno 11 droni ucraini lanciati verso Mosca e verso il Mar Nero, ma anche su Voronezh, la Crimea e Rostov.