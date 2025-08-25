Ucraina, raid russi su Sumy e Kharkiv. I leader lavorano al bilaterale Putin-Zelensky

Secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov, "Zelensky non è più una persona legittimata a firmare documenti legali sull'accordo ucraino, motivo per cui Mosca non ritiene razionale tenere un simile vertice solo per dare" al presidente ucraino "l'opportunità di dichiarare la propria legittimità". Tuttavia, ha sottolineato il capo della diplomazia russa, "Putin è pronto a incontrare Zelensky". I leader del G7 e dell'Ue rinnovano il sostegno a Kyiv. Il presidente Usa in pressing su Mosca

Francesco De Remigis - Città del Vaticano

“E’ venuto il momento di porre fine a una carneficina priva di senso”: lo ha scritto il presidente statunitense, Donald Trump, sui social network. Trump è così tornato a sostenere la necessità di un accordo negoziale che fermi la guerra e porti a una pace duratura e che – chiarisce – salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina”. Ma aldilà delle dichiarazioni di intenti, l’incontro tra i due presidenti, Putin e Zelensky, non è considerato alle viste. Ieri a Kyiv si è festeggiata la Giornata dell’indipendenza, al termine della quale i ministri degli Esteri del G7, assieme ai rappresentanti dell’Unione europea, hanno fatto un punto sulle garanzie di sicurezza da fornire all'Ucraina nel processo diplomatico.

Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kyiv

Nelle ultime ore si registra un nuovo punto di contatto tra Russia e Ucraina, con lo scambio di 146 prigionieri per parte. Tra i liberati, anche il giornalista Dmytro Khyliuk, rapito nella regione di Kyiv nel marzo 2022. A mediare sono stati gli Emirati Arabi Uniti, ma il pressing degli Stati Uniti per arrivare a concretizzare un bilaterale tra leader è costante. Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che la Russia ha fatto "importanti concessioni" nei colloqui per porre fine alla guerra e non ha escluso che l’America possa imporre ulteriori sanzioni sul Cremlino affinché il leader del Cremlino si sieda al tavolo di pace. Putin, ha detto ancora Vance, ha capito che non può sperare di insediare a Kyiv un governo fantoccio

La Russia intensifica gli attacchi nell'area di Dnipro

Le forze russe intensificano gli attacchi nella regione di Dnipropetrovsk. I militari hanno preso il controllo del villaggio di Zaporizke. Nuovi raid russi all'alba sulle regioni di Sumy e Kharkiv hanno provocato almeno due morti e 14 feriti. Gli ucraini hanno invece recuperato tre villaggi nel Donestk. La Russia ha abbattuto nella notte 21 droni delle forze armate ucraine, due sorvolavano la capitale Mosca, mentre sono 76 i velivoli senza pilota russi neutralizzati sul territorio ucraino. Nel corso della guerra, giunta ormai al suo terzo anno e mezzo, decine sono anche i combattenti provenienti dall'estero di cui si sono perse le tracce, La Farnesina non ha ancora confermato la morte di un volontario italiano disperso dal dicembre 2024 in Ucraina, considerato deceduto al fronte secondo fonti locali.

Washington e Bruxelles al lavoro per le garanzie di sicurezza

Stati Uniti e Unione europea continuano le discussioni tra alti funzionari militari per cercare di definire entro pochi giorni garanzie di sicurezza per Kyiv, in previsione di un incontro di pace Putin-Zelensky. Pressioni anche dall’Europa: questa mattina è arrivato a Kyiv in treno il vicecancelliere tedesco Klingbail per una serie di incontri istituzionali, compreso il presidente ucraino: Putin non si illuda, l’Ucraina può contare su di noi, ha detto il rappresentante del governo tedesco dalla capitale ucraina. Alla luce della "complessità" del confronto diplomatico, "saranno necessarie lunghe trattative che hanno come condizione di partenza un cessate il fuoco". È quello che ha affermato a Berlino il portavoce del cancelliere tedesco, Stefan Kornelius, in conferenza stampa. "La guerra in Ucraina non si chiuderà certo in una settimana, non è questa l'aspettativa del governo tedesco e non abbiamo mai dato la sensazione di aspettarci questo", ha affermato.

La Cina smentisce diponibilità all'invio di peacekeeper

"False". Così la diplomazia cinese bolla invece le indiscrezioni di stampa secondo cui il Paese sarebbe disposto a partecipare a una possibile missione internazionale di peacekeeping in Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite. Si tratta di notizie "false", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, ripetendo che la posizione della Repubblica Popolare - che non ha mai condannato l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina - "è sempre stata chiara e coerente".