Minneapolis, aperta l'indagine per terrorismo e odio anticattolico

Centinaia di persone hanno onorato la memoria dei due bambini uccisi da un 23enne armato di fucile da caccia e pistola. Nella sparatoria nella Annunciation Catholic School anche 17 feriti. L’attacco è avvenuto ieri mentre si stava svolgendo la Messa nella chiesa all’interno del complesso scolastico. A sparare, un ventitreenne

Francesco De Remigis - Città del Vaticano

Avevano 8 e 10 anni i bimbi rimasti uccisi in quello che il capo della polizia di Minneapolis ha definito ufficialmente un attentato. A sparare, dalle finestre del complesso scolastico, un 23enne. Armato di fucile da caccia e pistola, Robin Westman ha esploso decine di colpi ieri pomeriggio, mentre si teneva la funzione religiosa, contro bambini che erano seduti tra i banchi durante la messa alla Annunciation Catholic School.

In Evidenza 27/08/2025 Sparatoria in una scuola cattolica negli Usa: uccisi due bambini. Il dolore del Papa In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, Leone XIV esprime le condoglianze per la "terribile tragedia" avvenuta a Minneapolis, negli Stati Uniti. ...

Indagini affidate all'FBI

Le indagini sul movente sono solo all’inizio. L'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti ha aperto un'indagine per "terrorismo interno" e "crimine d'odio anticattolico", ha annunciato Kash Patel, capo dell'agenzia. Il presidente americano Donald Trump, che ha dichiarato di essere stato "pienamente informato" sul "tragico" attacco, ha ordinato che le bandiere fossero esposte a mezz'asta sugli edifici federali fino al 31 agosto.

L'attentatore si è suicidato

L’attentatore si è suicidato. Si chiamava Robin Westman. I documenti del tribunale del 2019-2020, visionati dall'Afp, indicano un suo cambio di nome da Robert a Robin per il 23enne. "Abbiamo la conferma che l'attentatore era un uomo che si identificava come transgender", ha scritto Kristi Noem, Segretario della Sicurezza Interna.

Leggi Anche 28/08/2025 La tragedia di Minneapolis, il dolore della Chiesa degli Stati Uniti Il cordoglio e la preghiera del clero statunitense per la tragedia avvenuta nella Annunciaton Catholic School, dove un giovane ha aperto il fuoco durante la messa prima dell’inizio ...

Il bimbo eroe ferito per salvare l'amico

In ospedale i quattordici bimbi e i tre parrocchiani feriti raccontano quegli istanti drammatici: gli spari dalla finestra della chiesa, uno dei fedeli che grida “giù, tutti giù”. Nel caos, un bimbo che si china su un coetaneo per salvargli la vita. Il piccolo Weston Halsne racconta che durante l’attacco, un suo compagno di classe, dieci anni come lui, lo ha protetto dal fuoco. "Era proprio accanto a me. Ero a due posti di distanza dalle vetrate", ha detto il bambino, da cui provenivano gli spari. "Il mio amico Victor, però, mi ha salvato, perché si è sdraiato sopra di me, ma è stato colpito".