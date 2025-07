Texas, sale il bilancio delle vittime delle inondazioni, superati i 50 morti

Continuano le ricerche dei soccorritori di eventuali superstiti, all’appello mancano ancora una trentina di persone, soprattutto bambine. Il governatore ha dichiarato lo stato di calamità, mentre è atteso l’arrivo della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Sotto accusa il sistema di allarme e la mancanza di infrastrutture

Vatican News

È un lavoro senza sosta quello dei soccorritori che continuano a lavorare in Texas, nel sud degli Stati Uniti, nella speranza di poter ritrovare in vita i circa trenta dispersi, tra loro bambine e adolescenti, inghiottiti dalle improvvise inondazioni, che finora hanno causato oltre 50 vittime accertate. Le forti piogge cadute il giorno della festa nazionale statunitense, venerdì 4 luglio, hanno devastato la contea di Kerr e soprattutto Camp Mystic, il campo estivo cristiano per ragazze completamente distrutto dalla valanga di acqua e fango che si è abbattuta su diversi campi estivi. A due giorni di distanza, l’allerta è ancora alta per l’innalzamento del fiume Guadalupe, salito di otto metri in soli 45 minuti, spazzando via case e veicoli e che ora è continuamente perlustrato alla ricerca dei dispersi.

Leggi Anche 05/07/2025 Texas, tragica alluvione: 24 morti e decine di dispersi Le forti e abbondanti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Guadalupe. Nessuna notizia circa la sorte delle giovani ospiti di un centro estivo. Anche negli Stati Uniti gli ...

Il mancato allarme

Il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha dichiarato lo stato di calamità naturale ed è andato sul posto. In quei luoghi no sono rare le inondazioni improvvise, rese però ancora più frequenti, secondo la comunità scientifica, dal cambiamento climatico. Nella zona è atteso l’arrivo, annunciato dal presidente Usa Donald Trump, della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Nel frattempo, iniziano le ammissioni circa la sottovalutazione dell’allarme e la mancanza di un sistema di allerta e di adeguate infrastrutture che possano proteggere gli argini. Non è la prima volta che il fiume Guadalupe esonda provocando vittime, soprattutto tra i più piccoli.