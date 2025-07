I camion umanitari in attesa ai valichi di frontiera di Gaza

Nuova strage a Gaza: decine le vittime in cerca di cibo

Nella Striscia non si ferma la dura offensiva israeliana che ieri ha ucciso molti palestinesi, alcuni dei quali in fila per ricevere gli aiuti. La situazione è al collasso per la popolazione affamata nonostante il temporaneo allentamento dei divieti israeliani per il passaggio dei carichi umanitari, mentre Israele e Usa hanno disertato la conferenza Onu sulla soluzione dei due Stati

Paola Simonetti – Città del Vaticano Il fuoco israeliano non dà tregua nella Striscia dove ieri sono state almeno 78 le vittime, decine delle quali colpite, secondo i sanitari locali, mentre erano in fila per ricevere gli aiuti disponibili. Già all’alba di oggi 10 i morti, che si sommano ai 30 di questa notte. Un tragico conteggio che fa salire il bilancio di vittime dall’inizio del conflitto il 7 ottobre del 2023, secondo le stime di Hamas, ad almeno 60mila. Il saccheggio degli aiuti Leggi Anche 28/07/2025 Tregua umanitaria a Gaza, cibo e forniture mediche via terra e aria Primi passi per alleviare la crisi umanitaria nella Striscia: tonnellate di derrate alimentari sono state lanciate dagli aerei di Paesi come Giordania ed Emirati Arabi Uniti, ... A poco, dunque, è servita la tregua temporanea di 10 ore al giorno a Gaza City e l’apertura parziale all’ingresso di beni essenziali decise da Israele: sarebbero 6mila i camion in attesa del via libera per entrare nella Striscia, scorte che, secondo testimoni locali, vengono assaltate da bande e commercianti senza scrupoli che rivendono il cibo a prezzi esorbitanti con un chilo di farina arrivato a costare fino a 60 dollari e un chilo di lenticchie fino a 35 dollari. Il dibattito sui due Stati Sullo sfondo la conferenza Onu sulla soluzione dei due Stati, in corso al Palazzo di Vetro, boicottata da Stati Uniti e Israele, quest’ultimo duramente attaccato dalla comunità internazionale. Con la proposta portata avanti da Francia e Arabia Saudita, l'assemblea generale dell'Onu ha riunito alti rappresentanti dei governi per portare avanti un'agenda politica che conduca al riconoscimento dello Stato palestinese. La riunione è stata però boicottata da Israele, che definisce la proposta “controducente” e gli Stati Uniti che vedono l’iniziativa “una trovata pubblicitaria”. Dal canto suo, al vertice il Primo Ministro dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mohammad Mustafa, ha chiesto ad Hamas di porre fine al controllo di Gaza; un controllo verso il quale il governo Netanyahu resta determinato: secondo media israeliani l’esecutivo valuterebbe l'occupazione totale della Striscia o un assedio ancora più stretto su alcune fette di territorio governate dal gruppo islamico. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui