“L’Ucraina non sarà sola”. Pieno sostegno a Kiev dalla conferenza di Roma per la ricostruzione

Al via la seconda giornata di lavori del summit per la rinascita del paese dell’Est Europa, che vede la presenza di delegazioni e leader di 70 paesi. Sul tavolo un impegno economico di almeno 10 miliardi di euro da destinare al paese dell’Est Europa, per il quale la presidente della Commissione Ue, von der Layen, annuncia anche un Fondo europeo

Paola Simonetti – Città del Vaticano

"Pieno appoggio all’Ucraina, in un percorso di pace difficile, ma necessario". Questa la sostanza del messaggio giunto ieri a Roma da delegazioni e leader dei 70 paesi presenti alla conferenza per la ricostruzione del paese dell’est Europa, fra cui anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con la premier italiana, Giorgia Meloni, che ha sottolinea come “il piano russo sia fallito” e il Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella che ha ribadito "Oggi è più che mai cruciale far sì che Kiev avverta che non è sola in questo delicato passaggio".

La posizione dell’Europa

“Saremo al fianco dell'Ucraina fino a quando sarà necessario” gli ha fatto eco la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, segnala a Mosca che “non ci sarà resa”. Da parte sua, il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha sottolineato che "non ci può essere ripresa senza vittoria". Partecipazione in call conference ieri anche dei volenterosi, che hanno visto la presenza degli Stati Uniti con l'inviato Usa, Keith Kellogg. Al centro dei colloqui, anche eventuali nuove sanzioni a Mosca, come caldeggiato dal presidente ucraino, Zelensky.

Lo sforzo economico per l’Ucraina

Sul piatto, nella Conferenza di Roma, un impegno economico di 10 miliardi di euro e l’annuncio di un fondo europeo dedicato, “il più grande fondo azionario a livello mondiale a sostegno della ricostruzione”. Il leader ucraino nel summit, ringraziando per il sostegno, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di investimenti per la difesa aerea e di un "piano Marshall" per l'Ucraina, “perché – ha aggiunto -"tutto ciò che la Russia ha distrutto può essere ricostruito”. In Malesia ieri anche l’incontro tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio e il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, dal quale è emerso che “una “nuova idea” russa sulla guerra verrà sottoposta al presidente degli Stat Uniti Donald Trump.