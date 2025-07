Gaza, gli effetti dei bombardamenti israeliani (AFP or licensors)

L’inviato Usa in Israele per rilanciare i colloqui per una tregua

Non si fermano le violenze nella Striscia di Gaza, almeno 75 i palestinesi uccisi ieri, tra cui 63 persone che erano in fila per ricevere aiuti, secondo quanto riferisce al Jazeera. Oggi arriva in Israele l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, per colloqui per una tregua a Gaza. Intanto, dopo la Francia, altre nazioni considerano il riconoscimento dello Stato di Palestina

Marco Guerra – Città del Vaticano L'ennesima giornata di guerra si è aperta con un balletto di cifre riguardo i palestinesi uccisi mentre si accalcavano presso i centri di distribuzione degli aiuti umanitari. Almeno 75 le vittime nella giornata di ieri, mentre l'agenzia di stampa Wafa ha già riferito di altre 27 vittime per i raid israeliani all'alba di oggi. Spari sulla folla L'ospedale Shifa di Gaza City dichiara che molte vittime si trovavano tra la folla ammassata al valico di Zikim, il principale punto di accesso per gli aiuti umanitari al nord di Gaza. Non è stato immediatamente chiaro chi abbia aperto il fuoco e non ci sono stati commenti da parte dell'esercito israeliano, che controlla il valico. Più di 1.000 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano mentre cercavano aiuto da maggio. L'esercito israeliano afferma di aver sparato solo colpi di avvertimento alle persone che si avvicinavano alle sue forze, e la Gaza Humanitarian Foundation afferma che i suoi mercenari armati hanno usato solo spray al peperoncino. Si aggrava la carestia E altri sette palestinesi, tra cui un bambino, sono morti per cause legate alla malnutrizione, secondo il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas. L'Integrated Food Security Phase Classification, o IPC, la principale autorità mondiale sulle crisi alimentari, non è arrivata a dichiarare la carestia a Gaza, ma ha affermato martedì che la situazione è drammaticamente peggiorata e ha avvertito di "morti diffuse" senza un'azione immediata. Altri stati pronti a riconoscere la Palestina Intanto sul fronte diplomatico crescono le pressioni sul governo israeliano. Dopo Francia e Regno Unito, i ministri degli Esteri di Canada, Australia, Finlandia e Portogallo annunciano che le loro nazioni stanno considerando il riconoscimento della Palestina "come un passo essenziale verso una soluzione a due Stati". La dichiarazione, riportata da Haaretz, è stata firmata anche dai ministri degli Esteri della Nuova Zelanda, di Andorra e San Marino e rilasciata nell'ambito della Conferenza per la promozione della soluzione dei due Stati, guidata da Francia e Arabia Saudita. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha detto che è disumano ridurre alla fame un'intera popolazione. Di "situazione insostenibile" ha parlato la premier dell'Italia, Giorgia Meloni, in una telefonata a Netanyahu. E oggi arriva in Israele l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, con l'obiettivo di rilanciare i colloqui per un cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri, in stallo da settimane.