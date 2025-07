Il presidente Usa Trump pronto a inviare armi all’Ucraina e a imporre sanzioni contro la Russia

Svolta del capo della Casa Bianca che ipotizza pressioni contro Mosca e si dice pronto a inviare un ingente pacchetto di aiuti a Kyiv. Atteso per lunedì un suo messaggio al Cremlino. Intanto, sul campo proseguono i duri attacchi russi su vasta scala

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Mentre arranca il cammino negoziale per una tregua in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esprime delusione per la posizione del suo omologo russo, Vladimir Putin, e annuncia una nuova politica contro la Russia, sulla quale ha prospettato una dichiarazione importante lunedì prossimo, aggiungendo di attendersi che il Senato approvi sanzioni più dure verso Mosca. Pressioni già previste anche dall’Ue che nel perfezionare il 18esimo pacchetto di sanzioni, include il controverso capitolo del tetto al prezzo del petrolio russo.

L’appoggio all’Ucraina

Leggi Anche 11/07/2025 “L’Ucraina non sarà sola”, pieno sostegno a Kyiv dalla Conferenza di Roma Al via la seconda giornata di lavori del summit per la rinascita del Paese dell’Est Europa, che vede la presenza di delegazioni e leader di 70 Paesi. Sul tavolo un impegno ...

Trump, intanto, sul piatto mette poderosi aiuti a Kyiv: 300 milioni di dollari in armi dopo un accordo con la Nato per mandare missili Patriot pagati, precisa, “al 100% dall'Alleanza atlantica”. Sostegno che Kyiv ha incassato anche dal summit di Roma per la ricostruzione nel Paese dell’Est Europa conclusosi ieri, che ha previsto l’erogazione di 10 miliardi di euro e la costituzione di un consistente Fondo europeo dedicato.

La posizione di Zelensky

Un sostegno quello degli Usa che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, vede come un'incoraggiante prospettiva per una ripresa della collaborazione con gli Stati Uniti. "Abbiamo segnali politici ai massimi livelli – ha dichiarato nel suo discorso serale, Zelensky-. Continueremo a lavorare la prossima settimana con la parte americana a livello militare, in particolare con il nostro esercito, con il generale Kellogg. Ci aspettiamo passi decisi nel prossimo futuro per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia per questa guerra: la pressione deve funzionare".

Non si ferma l’offensiva russa

Il Cremlino, intanto, accusa gli europei di incitare Kyiv a continuare la guerra e definisce. "inaccettabile" l'ipotesi di un contingente militare di pace europeo in Ucraina. Sul campo proseguono i pesantissimi attacchi di Mosca su larga scala con droni e missili: colpite Kyiv, Leopoli e Kharkiv dove si è registrato un ferito.