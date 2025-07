Gli Usa alla Russia: 50 giorni per un tavolo di trattativa, pena nuove massicce sanzioni.

Dopo l’intensificarsi degli attacchi russi sul campo, il presidente degli Stati Uniti, Trump, lancia un ultimatum a Mosca e annuncia l’invio di una prima fornitura di missili Patriot a Kyiv. Sul campo non si allenta lo scontro

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Cala il gelo fra Stati Uniti e Russia. L’escalation di attacchi di Mosca sull’Ucraina delle ultime settimane è un segnale non gradito dal presidente Usa, Donald Trump, che preme per un negoziato da mesi. L’insoddisfazione del capo della Casa Bianca sfocia nell’ultimatum: trattative entro 50 giorni o saranno dure le sanzioni contro Mosca, "dazi secondari" al 100% che colpirebbero i partner commerciali della Russia, al fine di paralizzare la capacità russa di resistere alle già drastiche sanzioni occidentali.

Il sostegno all’Ucraina

Leggi Anche 14/07/2025 Ucraina, Trump verso il sì alla difesa aerea Patriot. Kellogg a Kyiv Cresce l’insofferenza del presidente Usa per il mancato stop agli attacchi di Mosca in Ucraina. Annunciata per le prossime ore una "dichiarazione importante" nei confronti della ...

Il Cremlino nelle ultime ore si sarebbe detto pronto a un terzo round di colloqui, ma in attesa di concretezza, una delle pressioni americane passa anche attraverso la consegna a Kyiv di una consistente fornitura di sistemi di difesa aerea Patriot, di cui Trump ha promesso la consegna, di concerto con la Germania, entro pochi giorni. L’appoggio a Kyiv ha visto anche un colloquio tra l’inviato speciale della Casa Bianca per l'Ucraina, Keith Kellogg, con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha definito "produttivo" l’incontro; al centro della conversaizone, avvenuta nel corso della visita del rappresentante del governo di Washington nel Paese dell'Europa orientale, il "rafforzamento della difesa aerea ucraina, la produzione congiunta e l'approvvigionamento di armi di difesa in collaborazione con l'Europa". Gratitudine è stata espressa dal leader ucraino anche al presidente Usa Trump “per gli importanti segnali di sostegno e le decisioni positive".

La guerra non ferma

Sul campo intanto proseguono intensi i combattimenti. Ieri 4 i morti in Ucraina per gli attacchi russi. Stanotte 50 i droni ucraini abbattuti dalla difesa di Mosca. Nel distretto ucraino di Kupiansk, nel villaggio di Prykolotne, case private sono state distrutte a causa dei bombardamenti. Due case e quattro terreni annessi di 300 metri quadrati sono andati a fuoco. Una donna di 68 anni è rimasta ferita. Lo riportano i media di Charkiv. A Chuguiv, i droni hanno causato incendi in due edifici e in un'area aperta di 2 ettari, ma senza segnalazioni di feriti.