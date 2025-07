“Diventare umani”, con il Giffoni Film Festival torna il cinema dei ragazzi

Nella cittadina del salernitano Giffoni Valle Piana, cinquemila giovani e giovanissimi giurati saranno protagonisti, dal 17 al 26 luglio, della 55.ma edizione del grande evento cinematografico internazionale nato nel 1970, e giudicheranno 99 opere in concorso. In programma molte pellicole in anteprima, laboratori e incontri con personalità dell'arte, dello sport, della società, della politica, ma anche concerti, teatro e giochi

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“Becoming Human - Diventare umani” è il tema della 55.ma edizione del Giffoni Film Festival, l’evento cinematografico internazionale per bambini e ragazzi che si terrà dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana, nel salernitano. Un’edizione che vuole distinguersi per ricchezza e varietà di talenti, attenzione ai temi sentiti come più vicini dai più giovani e incontri con donne e uomini di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport. I primi protagonisti saranno, come sempre, i 5 mila giurati, giovani “giffoners”, suddivisi in sezioni dalla primissima infanzia (Elements +3) ai più grandi (Generator +18), provenienti da 30 Paesi del mondo, centinaia di città e piccoli borghi d’Italia, pronti a condividere storie, emozioni e visioni, nella Multimedia Valley della cittadina campana.

In Evidenza 16/07/2023 Gli auguri del Papa per l'edizione 2023 del Giffoni Film Festival "Indispensabili" Un centinaio di giurati della tradizionale manifestazione di cinema, arte e condivisione in Campania, presenti oggi in Piazza San Pietro per l'Angelus. Francesco ha rivolto loro un ...

"Gridare per la pace è diventare umani"

Sul tema scelto, il direttore artistico del Festival, Luca Apolito, chiarisce che l’intento è quello di “esplorare cosa significhi veramente essere umani oggi e come possiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità”. Alla presentazione di fine giugno a Napoli, il fondatore e ideatore del Giffoni Film Festival, nel 1970, Claudio Gubitosi, ha sottolineato che l'obiettivo del Festival, come sempre, è intercettare desideri e sogni delle nuove generazioni e infondere speranza. “Giffoni è una goccia, certamente, ma da 55 anni è un baluardo fedele di rispetto, di amore e di forza per queste generazioni. Abbiamo il dovere di reagire e di gridare tutti insieme che la pace, intesa anche come rispetto generale delle regole, è il primo grande elemento per diventare umani”, ha dichiarato il patron di Giffoni. Anche il direttore generale Jacopo Gubitosi ha parlato della funzione sociale svolta dalla manifestazione. "Giffoni non è solo un festival: è una comunità che si muove, che crea legami, che costruisce futuro”. Lo sforzo, ha spiegato, è “generare opportunità, accendere passioni, lasciare un segno profondo nella vita dei giovani. Perché Giffoni è, prima di tutto, loro".

Un momento della presentazione del Giffoni Film Festival 2025 a CasaCinema di Napoli

Creare legami tra ragazzi grazia al cinema

Anche quest'anno il festival darà l'opportunità a centinaia di ragazzi, italiani e del resto del mondo, di creare legami grazie all'arte universale del cinema, e non solo. Sono 99 i film in competizione da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti provenienti da 34 Paesi, 6 saranno le anteprime assolute di film e più di 20 gli eventi speciali. Tra i temi delle opere in concorso, il passaggio all’età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l’accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi. Ma, come ha sottolineato Antonia Grimaldi, della direzione artistica del festival, un altro tema molto presente in diversi progetti quest'anno è la responsabilità genitoriale di fronte ai crimini commessi da un proprio figlio.

Gli incontri con i talent e i workshop

Il programma di Giffoni vedrà protagonisti grandi nomi del cinema, della musica e della cultura, pronti a condividere le loro esperienze con le giurie. Previsti, inoltre, workshop dedicati al mestiere dell'attore, con 140 aspiranti talenti pronti a mettersi alla prova. Si susseguiranno incontri con professionisti del settore come agenti, casting director, produttori e attori che guideranno i partecipanti attraverso dialoghi, monologhi e laboratori pratici.

In Evidenza 12/07/2022 Dedicata agli "invisibili" l'edizione 2022 del Giffoni Film Festival Dal 21 al 30 luglio torna nel salernitano l'appuntamento con la rassegna che coinvolgerà 5000 ospiti da 33 nazioni e oltre cento film. Oggi la presentazione a Pompei. L'ideatore, ...

IMPACT! e Giffoni sport

Nella sezione IMPACT!, 200 giovani, dai 18 ai 30 anni, avranno un confronto diretto con 70 personaggi del mondo della politica e dell'attualità, in un laboratorio di idee e dialogo intergenerazionale, fatto di incontri con figure di spicco del mondo culturale, civile, istituzionale e imprenditoriale. Per la seconda edizione, dopo l’esordio nel 2024, riaprirà le porte Giffoni Sport, in un villaggio da oltre 1000 mq che l’anno scorso ha registrato 10mila presenze e dove i visitatori potranno mettersi alla prova, cimentarsi con vari sport, conoscere e avvicinarsi alle tante realtà locali e nazionali.

Music Concept e Street Fest

Tornano anche il Giffoni Music Concept, dieci serate completamente gratuite con artisti emergenti del panorama musicale italiano e big della musica tra i più acclamati dai giovani, e il Giffoni Street Fest, il grande festival diffuso dedicato al teatro, al gioco e all’inclusione che fa di Giffoni un luogo sempre più a misura di famiglia. La splendida cornice del Giardino degli Aranci ospiterà appuntamenti quotidiani dal grande impatto emotivo e culturale. Anche quest'anno, inoltre, non mancherà il Giffoni Food Show, il format dedicato al mondo della gastronomia locale e non, che si terrà ogni pomeriggio presso il Convento San Francesco di Giffoni Valle Piana.

In Evidenza 18/08/2020 I 50 anni del Giffoni Film Festival, il cinema per i giovani Al via in provincia di Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna di cinema per ragazzi. L’inaugurazione è affidata ad una anteprima Disney con ...