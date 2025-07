Gaza, la fame come arma di guerra

Dura la denuncia dell’Unrwa contro Israele: “Sta facendo morire di fame i civili a Gaza. Tra loro anche un milione di bambini”. Secondo Axios cresce l’irritazione degli Usa con Netanyahu per i bombardamenti sulla Siria e sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza: “Si comporta come un pazzo”

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano

Non solo i continui “tiri” di arma da fuoco sulla popolazione in fila per gli aiuti e il cibo. A Gaza si muore anche perché la fame viene usata come vero strumento di guerra. La malnutrizione sta raggiungendo livelli allarmanti, colpendo in particolar modo i bambini, avverte l’Unrwa, che deplora il flusso sporadico di aiuti umanitari nel territorio assediato.

La denuncia dell'Unrwa: "Le autorità israeliane fanno morire di fame i civili"

"Le autorità israeliane stanno facendo morire di fame i civili a Gaza. Tra loro ci sono un milione di bambini", è la denuncia su X dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, che chiede: "Togliete l’assedio: permetteteci di portare cibo e medicine". L’Unrwa sostiene di avere abbastanza aiuti alimentari dall’altra parte del confine per sfamare 2,1 milioni di abitanti dell’enclave per più di tre mesi. Ma Israele all’inizio di marzo ha imposto un blocco totale su Gaza, impedendo l’ingresso di qualsiasi aiuto nel territorio fino a quando, a fine maggio, non è stato nuovamente consentito ai camion di entrare in piccoli gruppi e si è stabilito il sistema dei centri di distribuzione militarizzati gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, nei pressi dei quali sono già morti più di 900 palestinesi, secondo le autorità sanitarie locali, controllate da Hamas. Queste hanno confermato all'agenzia spagnola Efe che nelle ultime 48 ore, sarebbero morti di fame e malnutrizione almeno tre neonati e un bambino; ma sarebbero almeno 86, tra cui 76 bambini e 10 adulti, le persone morte a causa della fame e della malnutrizione dopo il blocco imposto da Israele sull'enclave. Un numero di decessi, fra i più piccoli e fragili, decisamente in aumento, aggiunge la protezione civile di Gaza, che testimonia “un massacro silenzioso” . L’allarme è stato condiviso nei giorni scorsi da diverse ong, tra cui la statunitense Rahma Worldwide, mentre medici dell’ospedale Al Nasser, nel sud del Paese, confermano che alcune famiglie ricorrono ormai all’uso di acqua salata per cercare di calmare lo stomaco affamato dei loro figli, e sempre più persone arrivano al pronto soccorso con segni di svenimento e spossatezza.

Le testimonianze dei civili

Le testimonianze dei civili sono drammatiche. "I nostri bambini piangono e urlano per avere del cibo. Si addormentano affamati", dice un papà nella parte settentrionale della Striscia. "Non c'è assolutamente nulla da mangiare, e se per caso arrivano dei prodotti sul mercato, i prezzi sono esorbitanti e nessuno può comprarli." Anche l’Onu e le organizzazioni umanitarie spiegano regolarmente che l'esaurimento delle scorte ha causato un'impennata dei costi del poco cibo disponibile sui mercati di Gaza. Il World Food Programme (Wfp) ha riferito all'inizio di luglio che il prezzo della farina per il pane è 3.000 volte più alto rispetto al periodo prebellico.

Ieri un'altra strage di persone che cercavano aiuti

Ieri però si è verificata anche un’altra strage tra la gente affamata in attesa degli aiuti. Il bilancio evidenzia nuove decine di morti: 115 in totale, almeno 93 dei quali mentre cercavano di raccogliere aiuti nel piccolo territorio, e oltre 200 feriti, ha fatto sapere il portavoce della protezione civile di Gaza, Mahmoud Bassal. Un copione certo non nuovo, con l’esercito israeliano che assicura, anche in questo caso, l’apertura di un’inchiesta sull’accaduto e contesta il numero delle vittime. Per l'Idf poi si sarebbe trattato dello sparo di colpi di avvertimento, non di un attacco diretto sui civili. Stamattina ancora morti per i raid su tutto il territorio: le vittime sono già almeno 17.

Tensioni tra la Casa Bianca e Netanyahu

Intanto sono sempre più forti le tensioni tra Usa e governo israeliano. La Casa Bianca sarebbe irritata dai raid di Israele in Siria, che rischiano di far deragliare i tentativi di azione diplomatica del presidente degli Usa, Donald Trump, nella regione mediorientale. Lo riferisce Axios, citando sei alti funzionari dell'amministrazione. "Bibi (Netanyahu) si comporta come un pazzo. Bombarda tutto in continuazione", ha detto una delle fonti. Un altro dirigente ha menzionato l’attacco sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, che avrebbe spinto Trump a telefonare a Netanyahu per chiedere spiegazioni: "Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Ma che diavolo sta succedendo?", avrebbe sbottato il presidente. Netanyahu "è come un bambino che non riesce a comportarsi bene", ha affermato una terza voce.