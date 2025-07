Bangladesh, aereo si schianta su una scuola: 18 studenti morti

Strage di studenti a Dacca. I soccorritori ancora al lavoro sulle rovine incenerite della scuola, almeno 160 i feriti. Il velivolo da addestramento militare è precipitato poco dopo il decollo

Vatican News

È salito a 18 morti e oltre 160 feriti il bilancio dell'incidente di un jet da addestramento dell'aeronautica militare del Bangladesh, che a Dacca si è schiantato su un campus scolastico. Lo riferiscono funzionari e media locali. Il velivolo F-7 BGI dell'aviazione del Bangladesh è precipitato sul campus del Milestone School and College, nel quartiere Uttara di Dacca, dove gli studenti stavano sostenendo esami e partecipando alle lezioni. Secondo quanto riferito dall'esercito, il jet era decollato alle 13.06 ora locale e e nell'impatto avenuto poco dopo ha preso immediatamente fuoco. Saidur Rahman, funzionario del National Burn Institute di Dhaka, ha dichiarato al principale quotidiano del Bangladesh in inglese, The Daily Star, che il bilancio è salito a 16 morti in poche ore. Secondo lo stesso giornale, che basa il dato su quanto riferito dai vari ospedali, sono oltre 160 le persone rimaste ferite. I media locali indicano che la maggior parte dei feriti erano studenti e sono stati trasportati in diverse strutture mediche, tra cui un ospedale militare.