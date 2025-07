La grande generosità del piccolo Sebastian: 100 libri in dono al Bambino Gesù

La ludoteca dell'ospedale pediatrico a Roma ha ricevuto 100 volumi della collana "Diario di una schiappa" dell'autore Jeff Kinney. Autore del regalo è Sebastian Lamonarca, un bambino di 9 anni, americano e di origini pugliesi, che ha voluto far felici i bimbi ricoverati che spesso in questo luogo trascorrono ore di svago tra una terapia e l’altra

Marina Tomarro - Città del Vaticano

Poco più avanti dell'entrata all'Ospedale Bambino Gesù, c'è un posto dove i piccoli pazienti possono trascorrere momenti sereni prima di affrontare una visita medica o tornare nei reparti dove sono ricoverati. È la ludoteca in cui si trovano giochi, libri, colori, film e cartoni animati a disposizione anche da prendere in prestito e portare in stanza. Insieme Inoltre agli educatori possono fare laboratori artistici, di musica, spettacoli e altre attività educative.

Il dono di 100 libri

E proprio alla ludoteca qualche giorno fa è arrivato un carico di 100 libri. Li ha donati Sebastian Lamonarca, un bimbo di 9 anni, americano ma con origini pugliesi, che ha voluto regalare al nosocomio pediatrico l'intera collana di "Diario di una schiappa", serie di volumi dell'autore Jeff Kinney - molto popolari tra bambini e ragazzi - che, attraverso dei fumetti, raccontano le avventure di Greg Heffley, un ragazzino di 11 anni. Sebastian lo scorso aprile, in America aveva donato altri 100 libri dello stesso autore ai piccoli pazienti del dipartimento oncologico dell'Ospedale Hasbro di Providence, la capitale di Rhode Island. L'autore Jeff Kinney, colpito dal gesto, ha voluto incontrare personalmente Sebastian e la sua famiglia per ringraziarli. Nell'occasione il giovane ha potuto visitare lo studio e la libreria dello scrittore.

Kerri Baker, specialista dell'ospedale pediatrico Hasbro, Sebastian e suo padre Luciano.

La gioia di donare un po' di serenità a chi soffre

L'idea di donare libri fa parte dell'iniziativa "Momenti di Gioia". Nel gennaio del 2024 Sebastian aveva incontrato Frank Caprio, conosciuto come "il giudice più gentile nel mondo", ed era rimasto molto colpito dal concetto di quanto fosse importante un gesto di gentilezza costante verso il prossimo. Poco dopo, Sebastian aveva fatto un viaggio all'estero insieme alla famiglia, in cui aveva avuto modo di conoscere le sfide affrontate dai piccoli pazienti oncologici negli ospedali italiani. In quell'occasione il bimbo era stato ricevuto anche dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Durante l'incontro avvenuto nel luglio del 2024, gli parlò del suo desiderio di aiutare i piccoli pazienti oncologici del Bambino Gesù. E da quella conversazione è nata l'iniziativa “Momenti di gioia”, in cui attraverso piccoli gesti gentili si cerca di donare felicità a chi ci è accanto . "Entrambi i miei nonni paterni – racconta Sebastian - sono morti di cancro e mi dispiace di non aver potuto godere della loro presenza nella mia vita. Spero che le persone si uniscano a me nel sostenere l'iniziativa “Momenti di gioia” anche qui in Italia, dove trascorro spesso le vacanze estive con i miei genitori, e che ha lo scopo di portare raggi di sole in un momento molto difficile della vita di questi".

Sebastian mentre legge alcune pagine del libro ai bambini in cura presso l'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesu

Una pizza per un sorriso

Ma Sebastian non ha donato solo libri. In occasione del suo onomastico, nel gennaio del 2024, ha chiesto ai suoi genitori di rinunciare a un regalo per sé e di aiutarlo invece a consegnare 300 pizze a bisognosi e senza tetto. Da li è nata un'altra iniziativa “Pizza for a Smile”, anch'essa un atto di solidarietà verso chi vive situazioni di disagio, ma anche l'occasione per creare una rete di amicizie tra persone che vivono in una stessa comunità e possono darsi una mano gli uni con gli altri.