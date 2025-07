Angola, 22 morti nella rivolta contro il carovita. L'appello dei vescovi

La Conferenza Episcopale di Angola e Sao Tomè (CEAST) invita alla calma e al dialogo, mentre ancora infuria la rivolta per le strade di Luanda. Migliaia gli arresti tra i manifestanti accusati di saccheggio. A scatenare le proteste l'aumento del prezzo del carburante

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

Violente proteste in tutto l'Angola contro l'aumento del prezzo del carburante hanno causato la morte di oltre 20 persone e portato all'arresto di oltre 1200 persone, , mentre i disordini

proseguono ininterotti da lunedì scorso in alcune zone della capitale Luanda.

L'aumento del prezzo del carburante

Le violenze, caratterizzate da saccheggi, atti vandalici e scontri con la polizia, sono state conseguenti alla decisione del governo, presa all'inizio di questo mese, di aumentare di un terzo il prezzo del gasolio per alleviare la pressione esercitata dai costosi sussidi al carburante sulle finanze pubbliche. Le associazioni dei taxi minibus, che a loro volta hanno aumentato le tariffe fino al 50 per cento, hanno indetto uno sciopero di tre giorni per protestare contro la decisione. Il Paese produttore di petrolio dell'Africa meridionale ha gradualmente ridotto i sussidi al carburante dal 2023, quando le proteste contro l'aumento del prezzo della benzina si sono rivelate fatali.

Monsignor Saurimo, presidente della Ceast (Anastácio Sasembele, Radio Ecclesia (Angola))

L'appello dello Chiesa

L'arcivescovo di Saurimo e presidente della Conferenza episcopale di Angola e Sao Tomè (Ceast), Mons. José Manuel Imbamba, afferma che nonostante i livelli di povertà e miseria registrati nel paese non si possono condividere in alcun modo questo tipo di azioni legate al vandalismo e ai disordini, che compromettono il benessere sociale delle famiglie, il patrimonio pubblico e privato. Pertanto la Ceast chiede che venga avviato immediatamente un dialogo per riportare la situazione alla notrmalità. "Invito i nostri giovani a comportarsi civilmente e che venga riavviato il dialogo tra i cittadini e le nostre istituzioni", ha sottolineato il prelato.

Inflazione al galoppo

In questo paese di lingua portoghese di una trentina di milioni di abitanti, l'inflazione è molto alta e a giugno si è avvicinata al 20%, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto quasi il 30%. I disordini di scoppiati lunedì a Luanda si sono estesi all'interno del paese. L'associazione di categoria dei tassisti (Anata), ha preso le distanze dalle violenze, ma ha confermato la prosecuzione a oltranza dello sciopero. Nelle manifestazioni di lunedì scorso a Luanda, la capitale del Paese, circa 2.000 persone avevano risposto all'appello delle organizzazioni della società civile per protestare contro l'aumento dei prezzi del carburante e il suo impatto sul potere d'acquisto. Molti degli slogan dei manifestanti tuttavia erano contro "la corruzione" del Mpla, il partito di governoi. La rabbia dei manifestanti non ha risparmiato neppure il presidente João Lourenço, rieletto per un secondo mandato di cinque anni nel 2022