Terremoto in Kamchatka, tra i più violenti mai registrati. Allerta tsunami alle Hawaii

Un sisma di magnitudo 8.8 ha colpito nelle prime ore di questa mattina la penisola nell’estremo oriente della Russia, si registrano al momento danni e feriti non gravi. Le scosse hanno generato onde alte alcuni metri, allarme in diverse aree dall'Alaska al Giappone

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Lo hanno già classificato come uno dei terremoti più potenti mai verificatisi al mondo, la scossa che alle 8.25 ora giapponese – la notte in Italia – ha colpito l’estremo oriente della Russia. L’epicentro del sisma, di magnitudo verificata 8.8, è stato individuato a una profondità di circa 20 km e a 119 km dalla città di Petropavlosk, che conta 180mila abitanti, nella penisola della Kamchatka. Secondo le informazioni, ci sarebbero stati molti danni – è crollata la facciata di un asilo - e feriti, nessuno in modo grave, oltre a diversi blackout elettrici e interruzioni del servizio di telefonia mobile. Il più grave precedente nella zona, altamente sismica, risale al 1952.

Scosse di assestamento e onde anomale

Sono già iniziate le scosse di assestamento – già 36 di magnitudo tra 6.9 e 4.7 – che secondo gli esperti potrebbero durare anche fino a un mese, essendo stato definito quello di stanotte un “evento unico” nel suo genere. A fare paura, adesso, è l’allarme tsunami scattato in molte parti del mondo: una prima onda di tre-quattro metri si è già abbattuta su Elizovsky, sempre in Kamchatka, un’altra di altezza inferiore, invece, nella zona costiera di Severo-Kurilsk, principale insediamento delle isole russe Curii nel Pacifico. Intanto il Giappone ha evacuato oltre 900mila persone lungo la costa e interrotto i trasporti; nessuna anomalia per le centrali nucleari.

Allerta tsunami in tutto il Pacifico

L’allerta è scattata anche nella Cina orientale già alle prese con l’arrivo del tifone CoMay, e nelle Filippine, mentre dall’altra parte dell’oceano, attenzione in Alaska per onde che potrebbero raggiungere un metro d’altezza e nelle isole Hawaii dove per precauzione sono state chiuse le scuole, ma lo stato d’allerta per onde anomale ha convolto anche il Messico, il Perù, il Cile e la Nuova Zelanda.