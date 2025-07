Ucraina, in Turchia si torna a trattare

Nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina domani a Istanbul, in Turchia, dopo i due incontri avuti a maggio e giugno che avevano portato a una soluzione sul piano umanitario con scambi di prigionieri e restituzione delle salme dei soldati caduti. Nella notte nuovo attacco su Odessa; morto un bambino a Kramatorsk

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Un confronto sui rispettivi memorandum per una soluzione pacifica del conflitto e la discussione di alcune questioni umanitarie: su questi due aspetti s’incentrerà il nuovo round di colloqui tra Mosca e Kyiv in programma domani a Istanbul, in Turchia, come annunciato dal presidente ucraino Zelensky. L'agenzia di stampa russa Tass riferisce tuttavia che i colloqui di Istanbul dovrebbero iniziare giovedì 24 luglio dopo l'arrivo delle delegazioni nella giornata di domani. I primi due round di colloqui – a maggio e giugno - oltre a uno scambio di prigionieri, non avevano portato ad altro sul piano della pace, con le due parti arroccate sulle proprie posizioni.

Kyiv: solo Washington può costringere Putin alla pace

Ieri a Kyiv, intanto, si è svolta la visita del ministro degli Esteri francese Barrot. In una conferenza congiunta, l'omologo ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono costringere la Russia a perseguire davvero la pace: “Putin teme solo Trump”, ha detto, facendo notare come durante la visita in Ucraina dell’inviato presidenziale Keith Kellogg, Mosca non abbia effettuato raid. Si fanno, inoltre, insistenti voci di un probabile incontro fra Putin e Trump in Cina già a settembre se il presidente americano deciderà di partecipare alle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

Morto un bambino di 10 anni nel Donetsk

Infine, sul campo, nella notte un attacco russo con droni su Odessa ha causato diversi feriti e danneggiato edifici civili causando diversi incendi. In un altro attacco sulla città di Kramatorsk, nell’oblast del Donetsk, avvenuto senza preavviso, è stato ucciso un bambino di dieci anni e sono rimaste ferite almeno cinque persone.