Gaza, cresce il numero delle vittime per fame. Israele revoca il visto al responsabile Onu per gli aiuti

E' sempre più critica la situazione alimentare nella Striscia. I decessi per fame e malnutrizione sarebbero arrivati a 86, mentre domenica decine di persone in cerca di cibo sono state uccise mentre attendevano i camion degli aiuti umanitari dell'Onu. Salito a 115 morti il bilancio degli ultimi raid israeliani

Francesco De Remigis - Città del Vaticano

Le notizie riferite dal portavoce della Protezione Civile di Gaza, Mahmoud Bassal, danno conto del crescente dramma della fame nella Striscia. Bassal ha indicato che alcune guardie affiliate alla Fondazione che gestisce i quattro centri di distribuzione di provviste ieri hanno aperto ancora una volta il fuoco sui vari gruppi di palestinesi che cercavano di raccogliere aiuti umanitari, causando 93 vittime. L'esercito israeliano ha smentito, parla di "colpi di avvertimento". Ma tanto l'Onu, quanto le Ong presenti, testimoiano la quotidianità drammatica di chi cerca cibo nei punti di raccolta della Gaza Humanitarian Foundation, dove i mercenari in servizio hanno sparato anche gas al peperoncino sugli sfollati e lacrimogeni. Ciò che resta dell’apparato “politico” di Hamas denuncia inoltre mercati non riforniti da una settimana.

Più di mille famiglie fuggite da Deir al-Balah

Nelle ore sempre più caotiche che circondano la distribuzione degli aiuti, è arrivato anche l'ordine militare dell'esercito che ieri ha imposto ai residenti nella zona di Deir el-Balah, nel centro della Striscia, di spostarsi verso sud. "Si tratta di un altro colpo devastante agli sforzi umanitari", afferma l'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite Ocha, particolarmente critica sul sistema di aiuti imposto da Israele. Il governo israeliano ha inoltre revocato il permesso di soggiorno al capo dell'ufficio Ocha nel Paese, Jonathan Whittall, che ha ripetutamente condannato il nuovo ordine di sfollamento di massa. Dall'alba di oggi almeno 17 persone sono state uccise nei raid in varie aree della Striscia, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Tra le vittime, tre persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani proprio a Deir el-Balah e nel campo di Bureij, nella zona centrale. Più di mille famiglie sono fuggite da Deir al-Balah in seguito agli ordini di evacuazione impartiti dall'esercito israeliano prima della sua prima operazione di terra nella città. L'Ocha stima che tra le 50 mila e le 80 mila persone si trovassero nella zona designata per l'evacuazione forzata, un'area di circa 5,6 chilometri quadrati, al momento dell'ordine israeliano.

Iniziata una nuova offensiva aerea e di terra

L'esercito israeliano ha lanciato un assalto aereo e terrestre alla città di Deir al-Balah, riporta la Bbc. L'operazione è iniziata poche ore dopo che l'Idf aveva emesso un avviso di evacuazione per i residenti di 6 isolati residenziali nella parte sud-occidentale della città. La zona è popolata da migliaia di sfollati provenienti da Rafah e Khan Younis. Sul piano diplomatico, cresce invece l’ottimismo espresso dall’inviato americano per gli ostaggi, Adam Boehler, per finallizzare un accordo di cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas che porti alla liberazione dei rapiti il 7 ottobre 2023. I colloqui indiretti sono in corso a Doha. Hamas non ha ancora dato una risposta sull'ultima proposta di tregua stavolta. Il movimento si sta dimostrando "ostinato", ha riferito Barak Ravid, giornalista dell'agenzia Axios, citando un funzionario americano secondo il quale "ci sono stati momenti in passato in cui non si è raggiunto un accordo a causa di Israele, ora non è più così, gli israeliani si stanno piegando per raggiungere un accordo e i leader di Hamas si stanno dimostrando ostinati. Se questa volta non si raggiungerà un accordo, sarà interamente colpa di Hamas".

Piano B israeliano in caso di mancato accordo con Hamas

Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir ha messo a punto un piano per intensificare ulteriormente le operazioni contro Hamas, riporta il canale israeliano Channel 12, che cita fonti a conoscenza della proposta. Secondo le fonti, si tratta del "piano per prendere il controllo di Gaza", che sarebbe un'alternativa alla controversa "città umanitaria" di Rafah promossa dal primo ministro Benjamin Netanyahu, a cui Zamir si oppone. Il piano verrebbe attuato se i colloqui per il rilascio degli ostaggi dovessero fallire o nel caso di una tregua, se non venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra dopo il cessate il fuoco di 60 giorni. Secondo quanto riferito, la proposta prevede che l'esercito prenda e mantenga nella Striscia di Gaza molto più territorio di quello che detiene attualmente. Da parte sua, il quotidiano Israel Hayom riferisce che Netanyahu ha impedito a Zamir di presentare la sua proposta al Gabinetto di sicurezza. La ministra israeliana per gli Insediamenti ed esponente dell'estrema destra, Orit Strock, ha chiesto alle forze armate di estendere le proprie operazioni a Gaza fino a comprendere l'intera Striscia anche se cio' probabilmente mettera' ulteriormente in pericolo gli ostaggi. "Non devono esserci zone off limits (a Gaza), perché mettono in pericolo i residenti delle comunità al confine con la Striscia e tutti gli abitanti del sud", sostiene invece la deputata di Sionismo Religioso. "Per vincere la guerra, (dobbiamo) controllare anche quelle aree e non lasciarle come centri terroristici, sia sopra che sottoterra, non è giusto astenersi dallo sconfiggere Hamas li'", ha aggiunto, spiegando che "non si puo' fare calcoli sul fatto che la vita di una persona sia piu' importante della vita di un'altra". L'Hostages Families Forum ha condannato le affermazioni della ministra di estrema destra, contraria a un accordo per una tregua a Gaza, accusandola di "scommettere sul destino degli ostaggi e di normalizzare la loro prigionia". E a Tel Aviv e in altre città israeliane proseguono i cortei per chiedere la fine della guerra e il rilascio dei rapiti da Hamas.

Sfollati anche in Siria, oltre 128 mila secondo l'Onu

Anche la Siria resta al centro dell’attenzione dell’Onu, che parla di oltre 128mila sfollati a causa degli scontri settari dell'ultima settimana nella provincia drusa di Sweida, nel sud del Paese. Salito a 1.220 il bilancio delle vittime delle violenze dallo scoppio degli scontri il 13 luglio, riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Ieri una carovana di aiuti umanitari è entrata a Suwayda, dopo l’entrata in vigore della tregua con Israele che era intervenuto nella settimana di scontri nella roccaforte drusa a protezione della minoranza.