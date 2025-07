A Roma un leone per il Papa, l'omaggio dell'Ordine di Malta

Una maestosa scultura in bronzo, opera di Davide Rivalta, è stata collocata nei giardini della Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, visibile attraverso il "buco della serratura" di Piazza dei Cavalieri di Malta, grazie alla collaborazione con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Un omaggio silenzioso a papa Leone XIV

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

Nel cuore di Roma, un maestoso leone in bronzo si erge nei giardini della Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, sull'Aventino, creando un dialogo silenzioso tra arte, natura e spiritualità. Questa scultura, collocata dall'Ordine e dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, è un omaggio al Papa che ha scelto il nome di Leone XIV. L'opera si inserisce in un contesto di collaborazione tra istituzioni culturali e religiose, arricchendo l'immagine della città eterna con un simbolo di forza e protezione discreta.

La scultura in bronzo nei giardini della Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta

La scelta di collocare questa scultura imponente in un luogo così carico di significato storico e religioso sottolinea l'intento di creare un ponte tra le diverse dimensioni dell'esperienza umana: quella artistica, quella naturale e quella spirituale. Il leone incede con il muso rivolto verso il basso e la coda leggermente incurvata verso l'alto, mostrando interesse e apertura verso ciò che lo circonda, secondo il linguaggio del corpo dei felini. Non è rampante e non ha un atteggiamento aggressivo, ma comunica una pacifica sicurezza.

Un omaggio silenzioso a Papa Leone XIV

Il leone, visibile attraverso il "buco della serratura" di Piazza dei Cavalieri di Malta, si inserisce in un contesto che collega la città di Roma alla sua storia spirituale. La presenza di questo bronzo, realizzato dall'artista romano Davide Rivalta, si configura come un omaggio silenzioso e reverente al Pontefice. La scelta di un simbolo così potente come il re della foresta si traduce in un messaggio di forza calma e di contemplazione, elementi alla base della missione dell'Ordine e nel suo rapporto con la spiritualità.

L'installazione con il leone in bronzo da un'altro punto di vista

L'arte come ponte tra natura e spiritualità

Davide Rivalta, noto per le sue monumentali rappresentazioni animali, riesce con le sue opere a catturare l'essenza di creature che sembrano sospese tra realismo e simbolismo. Le sue sculture, spesso collocate in spazi pubblici e istituzionali, come sotto il porticato del Cortile d'Onore del Quirinale, si distinguono per l'intensità espressiva e l'eleganza sobria. Il leone, in particolare, si manifesta come una presenza solenne e discreta, capace di comunicare senza ruggire, attraverso la nobile figura che lo caratterizza.

Un ponte tra passato e presente

L'installazione del leone nei giardini della Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta rappresenta anche un collegamento tra le radici storiche di Roma e le interpretazioni contemporanee di simboli universali. La presenza di questa scultura invita a una riflessione silenziosa sulla continuità di valori come la protezione, la forza e la spiritualità. "Il leone parla senza ruggire", ha affermato fra' John T. Dunlap, Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. "È un invito a riconoscere la potenza della calma, la protezione che si esprime senza bisogno di parole, e la spiritualità che si manifesta nella contemplazione".