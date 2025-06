Premio Navarro-Valls, vincono due imprenditori “al servizio della persona”

Silvano Pedrollo e Anna Fiscale, che si sono impegnati nel loro lavoro per il bene comune, sono i vincitori della terza edizione del Premio Internazionale per la leadership e la benevolenza intitolato all'indimenticabile portavoce di Giovanni Paolo II, promosso dalla Biomedical University Foundation. Presenti alla premiazione il cardinale Re e padre Benanti

Vatican News

Gli imprenditori Silvano Pedrollo e Anna Fiscale sono i vincitori della terza edizione del Premio Internazionale per la leadership e la benevolenza Joaquín Navarro-Valls, conferito durante la cerimonia ufficiale svoltasi oggi, 23 giugno, nella Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini a Roma alla presenza di ospiti di rilievo del mondo istituzionale, imprenditoriale, accademico e religioso. Nel corso della serata è stato conferito anche il riconoscimento per una leadership al servizio del Paese a Gianni Letta, figura di riferimento della vita pubblica italiana, la cui autorevolezza, discrezione e profondo senso delle istituzioni hanno contribuito in modo significativo alla promozione del bene comune. Il Premio è promosso dalla Biomedical University Foundation, ente no profit che sostiene l’Università e la Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico in memoria di Joaquín Navarro-Valls – medico, giornalista, storico portavoce di Papa Giovanni Paolo II – che quest'anno festeggia dieci anni dalla sua costituzione.

“Silvano Pedrollo e Anna Fiscale rappresentano modelli straordinari di come l’impresa, l’innovazione e la solidarietà possano coniugarsi in un’unica, coerente vocazione al servizio della persona”, ha dichiarato Alessandro Pernigo, Presidente della Biomedical University Foundation. “È proprio questo spirito che la Fondazione intende celebrare con il Premio: riconoscere personalità che incarnano una leadership orientata al bene comune, alla responsabilità sociale e alla cura dell’altro, secondo l’idea di leadership-benevolente sviluppata da Navarro-Valls. Per queste ragioni abbiamo ritenuto doveroso, nell’anno del nostro decennale, ringraziare specialmente l’amico Gianni Letta, che ha accompagnato con sensibilità e convinzione le tappe fondamentali dello sviluppo del Campus, sostenendo un modello di sanità, formazione e ricerca scientifica orientato al servizio della persona”.

I vincitori

Silvano Pedrollo è imprenditore e filantropo, fondatore e presidente della Pedrollo SpA, azienda leader a livello globale nella produzione di elettropompe, presente in oltre 160 Paesi con oltre 1300 dipendenti. La sua visione ha unito innovazione tecnologica e responsabilità sociale, trasformando l’impresa in strumento di sviluppo e dignità. Attraverso la Fondazione Pedrollo, ha sostenuto progetti in tutto il mondo per l’accesso all’acqua potabile, l’educazione e la sanità, contribuendo alla costruzione di oltre 1300 pozzi, scuole e strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo. Anna Fiscale, classe 1988, è fondatrice e presidente di Progetto Quid, impresa sociale che unisce moda sostenibile e inclusione lavorativa. Dal 2013 Quid impiega donne con storie di fragilità personale e sociale, trasformando eccedenze tessili del lusso in capi etici e di qualità. L’iniziativa dà oggi lavoro a oltre 160 persone, collabora con più di 100 brand italiani e internazionali e ha recuperato più di 2200 km di tessuti, affermandosi come modello di economia circolare a forte impatto sociale.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia, condotta dalla giornalista Safiria Leccese, ha visto gli interventi del cardinale Giovanni Battista Re, di padre Paolo Benanti, presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale per l’informazione, e Chiara Pertosa, CEO Sitael e Angel Holding. Il Vicepresidente della Foundation, Federico Eichberg, ha delineato le conclusioni. Il Premio si inserisce nel più ampio impegno della Biomedical University Foundation a favore della formazione di giovani talenti, attraverso il Fondo Borse di Studio dellUniversità Campus Bio-Medico di Roma, dedicato agli studenti meritevoli e meno abbienti. Durante la serata il Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Dott. Andrea Rossi, ha presentato l’impatto della raccolta fondi, che permetterà l’assegnazione di 20 borse di studio a copertura totale della retta universitaria. La campagna di fundraising prosegue per rendere accessibile un’educazione di eccellenza: ogni borsa di studio rappresenta un investimento nella persona, nella comunità e nel futuro del nostro Paese.