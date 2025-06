A Londra il vertice delle radio e tv europee, partecipa anche Radio Vaticana

Dal 2 al 4 luglio nella capitale britannica si terrà la 94.ma Assemblea Generale della European Broadcasting Union (EBU), l’organizzazione che riunisce i principali enti radiotelevisivi pubblici d’Europa. L’evento si terrà presso la sede della BBC a Londra e vedrà la partecipazione di rappresentanti di spicco del panorama mediatico internazionale. La Radio Vaticana sarà rappresentata da Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani.

Vatican News

Sarà la BBC ad ospitare l’Assemblea Generale dell’EBU nel 75.mo anniversario di fondazione della principale associazione mondiale di emittenti di servizio pubblico. Un evento che, dal 2 al 4 luglio, vedrà riunirsi a Londra giornalisti di tutte le radio e tv europee per confrontarsi sui temi più urgenti della comunicazione: dall’Intelligenza Artificiale alla libertà di stampa, dalla lotta alle fake news alle potenzialità dello streaming. Attualmente, l’EBU conta 112 organizzazioni provenienti da oltre 50 Paesi, non solo europei ma anche del bacino mediterraneo, del Nord Africa e Medio Oriente. Tra questi figurano emittenti storiche come la BBC, la RAI, France Télévisions e Radio Vaticana membro fondatore di EBU che, a Londra, sarà rappresentata dal vicedirettore editoriale dei media vaticani, Alessandro Gisotti.

L'impegno di EBU per l'informazione di servizio pubblico

Da 75 anni, l’EBU si impegna a sostenere i valori del servizio pubblico di informazione e l’innovazione tecnologica per una migliore comunicazione a beneficio del bene comune. Tra le sue iniziative più conosciute l’Eurovision Song Contest e progetti tecnologici come la piattaforma Eurovision News Exchange, che facilita lo scambio di contenuti tra le emittenti europee. I temi in agenda dell’Assemblea Generale di Londra includono gli sviluppi dell’innovazione digitale, la sostenibilità dei media pubblici, la lotta alla disinformazione e il ruolo dei broadcaster nel promuovere la coesione sociale in mondo sempre più polarizzato.

Leone XIV e il ruolo della Radio Vaticana

La partecipazione di Radio Vaticana all’EBU, sin dalla fondazione, si inserisce nel solco della sua missione di diffondere il messaggio universale della Chiesa anche attraverso i mezzi di informazione. Un impegno recentemente evidenziato dalla visita di Leone XIV al Centro di trasmissione dell’emittente pontificia a Santa Maria di Galeria. In tale occasione, il Pontefice ha sottolineato come durante il suo lavoro missionario in America Latina e Africa sia stato prezioso poter ricevere le trasmissioni in onde corte della Radio Vaticana, che raggiungono luoghi dove poche emittenti riescono ad arrivare e ha riaffermato il valore missionario della comunicazione.