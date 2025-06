Usa e Ue cercano un’intesa sui dazi. Prorogata l’entrata in vigore

Sul tavolo del Consiglio europeo, nella serata di ieri, è arrivata l’apertura di Trump a prorogare la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore dei dazi sulle merci importate dall'Europa. Una decisione volta a riaprire i negoziati tra le due sponde dell’Atlantico. Gli Usa intanto raggiungono un accordo con la Cina sull'export delle terre rare

Marco Guerra – Città del Vaticano

"Oggi abbiamo ricevuto l'ultimo documento statunitense per ulteriori negoziati. Lo stiamo valutando proprio ora. Quindi il nostro messaggio è chiaro: siamo pronti per un accordo”, in chiusura del Consiglio europeo, la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dato notizia dell’arrivo della controproposta dell’amministrazione Usa, riguardo ai dazi sui prodotti importati dall’Europa e il possibile rinvio della loro attuazione prevista per il 9 luglio.

Gli Usa propongono tariffe al 10%

I dettagli della proposta americana non sono stati resi noti, tuttavia, da quanto si apprende, Washington vorrebber imporre una soglia minima del 10% chiedendo anche maggiore acquisto di gas americano e altre materie prime, tra cui il combustibile per il nucleare. All’interno dell’Ue c’è chi spinge per un accordo al più presto, come la Germania, e chi, come la Francia, è per un accordo, ma non ad ogni costo. Macron non vuole un'intesa "asimmetrica" che, pur di evitare la soglia del 9 luglio, si riveli svantaggiosa. Nelle ultime ore il portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha spiegato che Trump potrebbe prorogare di 90 giorni la sospensione dei dazi che scade il 9 luglio. “Il presidente può offrire un accordo a quei Paesi che non ce ne propongono uno entro la scadenza, scegliendo un livello di dazio che ritiene vantaggioso per gli Stati Uniti", ha aggiunto la portavoce. E proprio in questi giorni il principale negoziatore giapponese per i dazi, Ryosei Akazawa, è a Washington per un nuovo ciclo di colloqui con il segretario al Tesoro, Scott Bessent, e il segretario al Commercio, Howard Lutnick.

Accordo Usa-Cina sulle terre rare

Nel contesto della rinegoziazione dei dazi, l’amministrazione Usa ha firmato un accordo con la Cina su come accelerare le spedizioni di terre rare verso gli Stati Uniti. La Cina infatti aveva inserito le terre rare nella lista dei prodotti il cui export verso gli Usa doveva essere fortemente limitato come contromisura ai dazi imposti da Trump.