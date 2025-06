Ucraina, attacco senza precedenti a basi militari russe

Sale la tensione tra Mosca e Kyiv a poche ore dal secondo round negoziale tra i due Paesi, previsto per oggi a Istanbul. Ieri l’esercito ucraino ha sferrato un imponente attacco di droni cha ha colpito quattro aeroporti militari russi. Nella notte tra sabato e domenica oltre 400 droni di Mosca hanno invece attaccato il territorio ucraino

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

L’attacco, denominato “operazione ragnatela”, era stato programmato da oltre un anno. Ieri, domenica 1°giugno, 117 droni ucraini sono stati fatti entrare in profondità nel territorio russo, fino a oltre 4mila chilometri di distanza dal confine tra i due Paesi. I container che trasportavano i droni sono giunti indisturbati nelle vicinanze di quattro aeroporti militari russi: al momento stabilito si sono aperti e i droni sono stati fatti partire. Colpite le regioni di Irkutsk, in Siberia, e quella di Murmansk, che si affaccia sul mare di Barents. L’operazione è stata possibile grazie ad una minuziosa programmazione logistica portata avanti dai servizi segreti ucraini, ed ha completamente colto di sorpresa la difesa di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha definito “brillante” il risultato ottenuto.

La reazione di Mosca

Il servizio di sicurezza ucraino ha stimato che il massiccio attacco condotto alla basi militari russe, ha causato 7 miliardi di dollari, distruggendo 40 aerei tra cui velivoli A-50, Tu-95 e Tu-22M, usati per lanciare missili e individuare le difese aeree e i razzi guidati. Mosca non ha potuto far altro che ammettere le conseguenze del raid nemico che non è riuscita a controllare, informando di aver arrestato alcuni partecipanti all’operazione. Nella notte tra sabato e domenica anche la Russia ha colpito il suolo ucraino con attacco senza precedenti dall’inizio dell’invasione. L’aviazione di Mosca ha lanciato 472 droni che hanno colpito diverse regioni dell’Ucraina. A Kharkiv sei persone sono rimaste ferite tra cui due bambini, tre attacchi contro il villaggio di Ternuvaty, nella regione di Zaporizhzhia, hanno ucciso tre donne.

L’attesa per i negoziati

Gli attacchi su vasta scala sono avvenuti alla vigilia del secondo incontro tra le delegazioni inviate dai due Paesi oggi ad Istanbul. A mediare sarà dunque, ancora una volta, la Turchia. Mosca non ha rese note le richieste che porterà al tavolo delle trattative, mentre Zelensky, ha fatto sapere che la sua delegazione chiederà un cessate il fuoco totale e incondizionato, il rilascio dei prigionieri e il ritorno a casa dei bambini rapiti dai soldati russi. Il presidente degli Sati Uniti, Donald Trump ha continuato a ribadire la richiesta di colloqui diretti tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino ha fatto sapere che la possibilità di un colloquio “ ai massimi livelli” dipenderà dall’esito di questi negoziati